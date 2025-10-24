Μεσολόγγι: Άγρια επίθεση σε δημοτικό υπάλληλο την ώρα που βοηθούσε στις πλημμύρες - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

«Οργή και βαθιά θλίψη», νιώθει ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαρχης μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε δημοτικός υπάλληλος, ο οποίος βοηθούσε στις πλημμύρες, από δέκα άτομα.

Όπως αναφέρει ο κ. Βούρβαρχης, κατά τη διάρκεια της σφοδρής βροχόπτωσης και των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν το Μεσολόγγι την Πέμπτη (25.10.25), ένας χειριστής μηχανήματος του Δήμου, δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σε σχετική ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαχης αναφέρει:

«Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη!

Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα.

Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο – χειριστή μηχανήματος.

Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά.

Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία.

Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους».