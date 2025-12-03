Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, 2025
Μεσολόγγι: Άγνωστοι έκλεψαν το παγκάρι της Παναγίας Λεσινιώτισσας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Αδιανόητη κλοπή σημειώθηκε στο Λεσίνι Μεσολογγίου, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στην Ιερά Μονή της Παναγίας Λεσινιώτισσας και αφαίρεσαν χρήματα από το παγκάρι.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές, ανοίγοντας τρύπα στο παγκάρι για να πάρουν το χρηματικό ποσό που ήταν μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aitolianews.gr οι άγνωστοι μπήκαν και σε παρακείμενο κελί, από όπου αφαίρεσαν το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, δυσκολεύοντας έτσι την ταυτοποίησή τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση.

