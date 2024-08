Μεσολόγγι: Με επιτυχία το 48ο Διεθνές Βυρωνικό Συνέδριο

Στον απόηχο του 48ου Διεθνούς Βυρωνικού Συνεδρίου 1-7 Ιουλίου 2024 «Λόρδος Βύρων: Ο Προσκυνητής της Αιωνιότητας»

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 48ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΥΡΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

που η τελετή έναρξης του έγινε την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 στην Κεντρική Αίθουσα

του Πανεπιστημίου Αθηνών με χαιρετισμούς από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή

κ. Γεράσιμο Σιάσο, την Α.Ε. τον Πρέσβη του ΗΒ στην Αθήνα κ. Matthew Lodge, την

Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου

Πολιτισμού Δρ. Ολυμπία Βικάτου, τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνα

Διαμαντόπουλο και την Πρόεδρο της ΒΕΜ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 48ου

Διεθνούς Βυρωνικού Συνεδρίου κα. Ροδάνθη Φλώρου.

Η Κεντρική διάλεξη έγινε από την Δρ. Φανή Μαρία Τσιγκάκου, Ιστορικό Τέχνης με τίτλο:

‘UT Pictura Poesis: Η ποίηση του Μπάιρον σε αντιπαράθεση με τη Βυρωνική Εικονογραφία’

Η εκδήλωση έκλεισε με το Μοιρολόι « Να ζει το Μεσολόγγι» που ερμήνευσε η σοπράνο

Άντα Αθανασοπούλου.

Το συνέδριο διοργάνωνε η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τιμώντας τη διακοσιοστή επέτειο του θανάτου του Λόρδου Βύρωνα, και είχε διάρκεια έως τις 7 Ιουλίου, και τελούσε υπό την Αιγίδα και την Υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 100 Σύνεδροι, 67 ομιλητές από 48 Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νοτίου Αμερικής, της Νοτίου Αφρικής της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Οι συνεδρίες διεξήχθησαν στην Αθήνα (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 2 Ιουλίου 2024) και στο Μεσολόγγι (Κτίριο Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, 3-6 Ιουλίου). Ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος απεύθυνε Χαιρετισμό στους Συνέδρους και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θανάσης Μαυρομάτης ευγενώς παρεχώρησαν το Αμφιθέατρο και την αίθουσα συνεδριάσεων του Κτιρίου της ΠΕΔ που διεξήχθησαν οι ακαδημαϊκές συνεδρίες καλύπτοντας συγχρόνως την ηχητική και ηλεκτρονική κάλυψη του Συνεδρίου.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο Lord John Lytton, 5ος Κόμης του Lytton (άμεσος απόγονος του Λόρδου Μπάιρον) και ο Lord Robin James Byron, 13ος Βαρόνος Byron. Ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα κ.Matthew Lodge, παρέθεσε δεξίωση στο εστιατόριο του Μουσείου Μπενάκη και οι σύνεδροι είχαν την δυνατότητα να θαυμάσουν το πορτραίτο του λόρδου Βύρωνα με την Σουλιώτικη ενδυμασία, έργο του Ζωγράφου Thomas Phillips. Ακολούθως οι σύνεδροι επισκέφτηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης την περιοδική έκθεση για το διαβατήριο του Βύρωνα, ένα πραγματικό σουλτανικό φιρμάνι, που του επέτρεπε να ταξιδέψει στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκτός από το φιρμάνι, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να δουν τον πίνακα του Toussaint Rossignon « Η Μετάληψη στους αγωνιστές πριν την Έξοδο, από τον Επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ» (ο οποίος και λειτούργησε στην κηδεία του λόρδου Βύρωνα).

Στο πλαίσιο του συνέδριου η Βυρωνική Εταιρεία διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων και περιηγήσεων: 1) Ρεσιτάλ με άριες από την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι "Οι Δύο Φόσκαρι", καθώς και ένα ανεξάρτητο έργο του Ροσσίνι αφιερωμένο στο θάνατο του Λόρδου Μπάιρον και μελοποιημένα ποιήματα του Μπάιρον Στο κλείσιμο της συναυλίας ακούστηκαν αποσπάσματα από τις όπερες Δέσπω και Μάρκος Μπότσαρης του Παύλου Καρρέρ. Ερμηνευτές ήταν οι: Νικόλας Καραγκιαούρης (βαρύτονος), Χρυσάνθη Χαχούλια (σοπράνο), με τον Πάνο Λουμάκη στο πιάνο.

.

2)Απαγγελία από τον Δον Ζουάν του Βύρωνα από την Αμερικανίδα ηθοποιό και διδακτορική φοιτήτρια Megan Coates.

3) Συναυλία του Eric Andersen, Αμερικανού τραγουδοποιού και ποιητή, ο οποίος παρουσίασε τραγούδια από το άλμπουμ του "Αναμείξου με το Σύμπαν: Οι Κόσμοι του Λόρδου Μπάιρον". Τον συντονισμό με τα μουσικά σχήματα που συμμετείχαν στο Συνέδριο είχε ο Μαέστρος Σπύρος Χολέβας, ο οποίος μελοποίησε και το ποίημα που έγραψε ο Μπάιρον στα γενέθλια του, στο Μεσολόγγι στις 22 Ιανουαρίου 1824 « Σήμερα Συμπληρώνω τα Τριάντα Έξι μου Χρόνια» που συγκίνησε τους Συνέδρους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με Δεξίωση των Συνέδρων στο φουαγιέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσολογγίου, με την ευγενική χορηγία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας.

Οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το Βυρώνειο Κτήριο, έδρα της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, για να δουν το Μουσείο Λόρδου Βύρωνα και Φιλελληνισμού με τις νέες μόνιμες συλλογές του αφιερωμένες στην προσωπικότητα του λόρδου Βύρωνα με θέμα,

"Ο Μπάιρον και η Ελλάδα", που έγιναν σε συνδιοργάνωση με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, μια νέα φωτογραφική εικαστική έκθεση της Μαρίας Στέφωση στη Βιβλιοθήκη με επίκεντρο τον Μπάιρον και τίτλο "... Then look around, and choose thy Ground, and take thy rest" και μια νέα έκθεση στο κλιμακοστάσιο, με έργα καλλιτεχνών από Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας (Δημήτρης Κρέτσης, Νίκος Ντούμας, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Ρόμπολας & γλυπτά Βασίλης Παπασάικας), του Ηνωμένου Βασιλείου (Prof. Colum Colvin) και της Ρουμανίας, με τίτλο "Ατενίζοντας πορτραίτα του Λόρδου Βύρωνα".

Τέλος μετά το πέρας του Επιστημονικού Προγράμματος έγινε περιήγηση και ξενάγηση από τον διπλωματούχο ξεναγό Γιώργο Αποστολάκο στο Μεσολόγγι με διαδοχικές επισκέψεις στον τόπο που άφησε την τελευταία του πνοή ο λόρδος Βύρων και που το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανήγειρε το 1924 αναμνηστική μαρμάρινη στήλη, εκεί έγινε κατάθεση στεφάνου από τον απόγονο του John Lytton the 5th Earl of Lytton, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Δημοτικό Μουσείο Ιστορίας και στην Δημοτική Πινακοθήκη, στον Κήπο των Ηρώων, στο εκκλησάκι της Παναγίας Φοινικιάς, και στο Μουσείο Άλατος όπου δόθηκε και η αποχαιρετιστήρια δεξίωση της Βυρωνικής Εταιρείας προς τους φίλους Βυρωνιστές συνέδρους του 48ου Διεθνούς Βυρωνικού Συνεδρίου, τον χώρο του οποίου ευγενικά παραχώρησε ο Ιδρυτής των Μουσείων ΔΙΕΞΟΔΟΥ και ΑΛΑΤΟΣ, κ. Νίκος Κορδόσης μαζί με την σύζυγο του Δέσποινα, Διευθύντρια του Μουσείου Άλατος.

Η επίσημη δεξίωση του 48ου Διεθνούς Βυρωνικού Συνεδρίου έγινε την Παρασκευή 5η Ιουλίου, συνοδευόμενη από την ορχήστρα του Χρήστου Βλαχογιάννη με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο που ενθουσίασε και ξεσήκωσε χορευτικά όλους τους συνέδρους. Την ωραία βραδιά πλαισίωσε και το Χορευτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Μεσολογγίου του Χρήστου Παλιούρα, που οι χορευτές του μικροί μαθητές και μεγάλοι άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Βυρωνικών Εταιρειών. Ιδρύθηκε το 1991 και στεγάζεται στο Βυρώνειο κτήριο, στην περιοχή Πλώσταινα του Μεσολογγίου, ένα κτήριο- ρέπλικα της οικίας Καψάλη όπου διέμενε ο Μπάιρον κατά την παραμονή του στο Μεσολόγγι. Η Πρόεδρος και ιδρύτρια, Ροδάνθη Φλώρου, είναι εκλεγμένο μέλος του δεκαμελούς Advisory Board της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Βυρωνικών Εταιρειών. Η Βυρωνική Εταιρεία λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα «Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Μελέτης για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό» και διοργανώνει διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, συναυλίες, διαλέξεις για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Μεσολογγίου και Ελλάδας, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδρομές και πολιτιστικές αποστολές- ανταλλαγές (μαθητών και πολιτών) στην Αγγλία, ενώ προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από δασκάλους και καθηγητές, στους μαθητές της Α΄ Πρωτοβάθμιας και Β΄ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τον Ιούνιο του 2021 εγκαινιάστηκε το Μουσείο της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Στις 19 Απριλίου 2024 και με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από τον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, και πάλι σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο απέκτησε την θαυμάσια μόνιμη έκθεσή της με τίτλο «Ο Byron και η Ελλάδα» αφιερωμένη στην προσωπικότητα και το έργο του ποιητή, με αναφορές στο Φιλελληνικό κίνημα και την Ελληνική Επανάσταση.