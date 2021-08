Μεσολόγγι: 3o Φεστιβάλ Messolonghi By Locals

Μεσολόγγι 27-28-29-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Εξερεύνησε την τοπική ταυτότητα

Tο 3ο Φεστιβάλ «Messolonghi By Locals: Εξερεύνησε την τοπική ταυτότητα» που πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στις 27-28-29-30 Αυγούστου, στοχεύει στην ανάδειξη της τοπικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Μεσολογγίου δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να περάσουν ένα όμορφο τετραήμερο με παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Στις τέσσερις ημέρες του Φεστιβάλ διασκεδάζουμε εξερευνώντας στοιχεία που συνθέτουν το μωσαϊκό της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της πόλης αλληλεπιδρώντας παράλληλα με τους ντόπιους και το φυσικό περιβάλλον του Μεσολογγίου.

Το πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ περιλαμβάνει ξεναγήσεις στην πόλη και σε αρχαιολογικούς χώρους, διαδρομές, πεζοπορίες, ποδηλασία, κανό/καγιάκ και δραστηριότητες στη φύση, εκθέσεις, συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές και τοπική γαστρονομία. Οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν σε μνημεία αρχαίων πόλεων, στα σαγηνευτικά τοπία και ηλιοβασιλέματα της λιμνοθάλασσας, θα γευτούν τοπικά προϊόντα και θα νιώσουν τη ζεστή φιλοξενία που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της πόλης. Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ οι ίδιοι οι ντόπιοι γίνονται «ξεναγοί» του τόπου και ταξιδεύουν τους συμμετέχοντες σε ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο σε γνωστές και άγνωστες πτυχές του Μεσολογγίου.

Καλλιτέχνες, εικαστικοί, επαγγελματίες, αθλητές, μαθητές, επιχειρήσεις και εθελοντές συμπράττουν για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο δημιουργικά και διασκεδαστικά, αναδεικνύοντας την τοπική και πολιτιστική ταυτότητα του Μεσολογγίου. 27-28-29 και 30 Αυγούστου το Μεσολόγγι καλεί Ντόπιους και επισκέπτες να ζήσουν την εμπειρία. Get ready and save the date.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

1η ημέρα – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8

18:00-20:00 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

“Χορεύοντας τα συναισθήματα”

Συντονιστής: Νίκη Παξινού, καθηγήτρια χορού

Βιωματικό εργαστήριο χορού για παιδιά από 7 έως 12 με θέμα την αναγνώριση των συναισθημάτων και την έκφρασης τους μέσα από την κίνηση και τη μουσική.

Απευθύνεται σε παιδιά 7 έως 12 ετών

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 3€

Διάρκεια: 2 ώρες

19:00 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

«Η πόλη μέσα από τα κτήριά της»

Επιμέλεια: Αρχιτεκτονική ομάδα του Messolonghi By Locals

Γνωρίστε εντυπωσιακά κτήρια και λαϊκά σπίτια του Μεσολογγίου μέσα από την αρχιτεκτονική και τις ιστορίες τους, ταξιδεύοντας σε μία άλλη εποχή με την Αρχιτεκτονική Ομάδα του Messolonghi by Locals.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Σημείο εκκίνησης: Local Hub – Τοπικός Κόμβος

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής

Διάρκεια: 1 ώρα

20:00 ΕΝΑΡΞΗ 3ΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΘΡΥΛΩΝ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΖΩΗΣ

«Στοιχειωμένα νερά»

Αφηγητής: Δρ. Στέλιος Πελασγός, Δρ. παιδαγωγικής, συγγραφέας

Τριήμερο εργαστήριο συλλογής θρύλων, παραμυθιών και ιστοριών ζωής που όταν ολοκληρωθεί, θα οδηγήσει σε μια παράσταση αφήγησης με ιστορίες του νερού που συλλέχθηκαν τοπικά αλλά και από όλο τον κόσμο.

Απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες

Σημείο εκκίνησης: Local Hub – Τοπικός Κόμβος

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€

Διάρκεια: 6 ώρες

20:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«Ιερά Πόλις / Ι – ερωμένη»

Ιδέα-επιμέλεια: Νάιρα Στεργίου, Εριφύλη Βενέρη

Καλλιτέχνες διαφόρων εκφραστικών πεδίων ορμώμενοι από τον τόπο και το τοπίο, με διεπιστημονικές πρακτικές και μεθοδολογίες αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, ενεργοποιούν σημεία και στοιχεία της πόλης και αποδίδουν συνδέσεις μεταξύ του φυσικού, του κτιστού και του υπερβατικού.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Σπύρος Αγγελόπουλος, Εριφύλη Βενέρη, Λυδία Βενιέρη, Παναγιώτης Δαραμάρας, Μαρία Παπαδημητρίου, Νάιρα Στεργίου, Πάνος Χαραλάμπους, Θάλεια Χιώτη, Κώστας Χριστόπουλος.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Μουσείο Άλατος, Τουρλίδα

Είσοδος ελεύθερη

Διάρκεια: 3 ημέρες, ώρες λειτουργίας 11:00 με 18:00

22:00 ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

“6.000 έτη φωτός μακριά”

Συντονιστής: Γιώργος Ντέκας – George Ntekas Photography, μέλος της Αστρονομικής και Αστροφυσικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας

Βραδιά αστρονομίας, παρατήρηση και αποστάσεις στο σύμπαν.

Τοποθεσία: Δίπλα στο Μουσείο Άλατος, Τουρλίδα

2η ημέρα – ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8

8:30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ

“Εξερευνώντας την αρχαία Πλευρώνα”

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Ξεναγός για ενήλικες: Γιώργος Ευστρ. Αποστολάκος, Διπλωματούχος Ξεναγός

Ξεναγός για παιδιά: Μιμίκα Γαβρίνα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Γνωρίστε την πολύ σημαντική -από τη Μυκηναϊκή εποχή- αρχαία πόλη που μνημονεύεται στον Όμηρο στον κατάλογο των ελληνικών πλοίων που συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο.

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος Πλευρώνας

Για όσους δεν γνωρίζουν που βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος, θα γίνει εκκίνηση από τον Τοπικό Κόμβο_Local HUB στις 08:00

Μετακίνηση με αυτοκίνητο

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες (δε συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου στο χώρο 2€, παιδιά έως 18 ετών ελεύθερη είσοδος)

Διάρκεια: 1 ώρα

12:00 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΙΒΑΡΙ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ

“To Αυγοτάραχο στο φυσικό του περιβάλλον”

Συνδιοργάνωση: Αλιευτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου “Αναγέννηση”

Βιώστε την καθημερινότητα των ψαράδων στο Ιβάρι, στην αγκαλιά της λιμνοθάλασσας, γνωρίστε την παραδοσιακή τεχνική αλίευσης του κέφαλου και παρακολουθήστε τη διαδικασία παραγωγής του αυγοτάραχου από την μπάφα (θηλυκός κέφαλος).

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Εκκίνηση από τον Τοπικό Κόμβο-Local Hub στις 11:45

Μετακίνηση με αυτοκίνητο

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

Διάρκεια: 1 ώρα

16:00 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

“Κανό/καγιάκ και ορνιθοπαρατήρηση στη λιμνοθάλασσα”

Συνδιοργάνωση: Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου

Κωπηλατήστε με κανό ή καγιάκ στη λιμνοθάλασσα και παρατηρήστε τη μοναδική ορνιθοπανίδα που ζει στον υγρότοπο μας.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Παραλία Αγίας Τριάδας

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής και συμβολική συνεισφορά 3€

Διάρκεια: 3 ώρες

19:00 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

“Παίζω και γυμνάζομαι”

Συντονιστής: Δημήτρης Ζαπαντιώτης, καθηγητής φυσικής αγωγής

Ψυχαγωγικό κινητικό και δημιουργικό παιχνίδι για παιδιά.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 με 12 ετών

Τοποθεσία: Κέντρο Αθλητικής Αναψυχής ZAMPILAND

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 3€

Διάρκεια: 2 ώρες

19:00 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ

“Ιστορικός περίπατος με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους”

Ξεναγός: Γιώργος Ευστρ. Αποστολάκος, Διπλωματούχος Ξεναγός

Ακολουθήστε ιστορικά σημεία της πόλης στα οποία έλαβαν χώρα αξιομνημόνευτα γεγονότα και γνωρίστε τις λεπτομέρειες από την προετοιμασία της άμυνας της πόλης, τις πολιορκίες, την Έξοδο και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Εκκίνηση: Τοπικός Κόμβος_Local Hub

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

Διάρκεια: 1,5 ώρα

20:30 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

“Ταξίδι στο παρελθόν”

Του Γιώργου Ντέκα – George Ntekas Photography, μέλος της Αστρονομικής και Αστροφυσικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας

Μια ιδιαίτερη έκθεση φωτογραφίας με στιγμιότυπα που ξεκινούν μισή ώρα πριν τη δύση και τελειώνουν -ύστερα από πολλά ταξίδια- μισή ώρα μετά την ανατολή του ηλίου.

Τοποθεσία: Τοπικός Κόμβος_Local Hub

22:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

“Η αστροφωτογράφηση και τα μυστικά της”

Εισηγητής: Γιώργος Ντέκας – George Ntekas Photography, μέλος της Αστρονομικής και Αστροφυσικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας

Ένας νέος ορίζοντας ανοίγεται μπροστά μας μέσα από το φωτογραφικό φακό του Γιώργου Ντέκα και τις τεχνικές που παρουσιάζει στο εργαστήριο αστροφωτογραφίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού φωτογραφίας και τεχνικές που χρησιμοποιούνται, αναλύονται δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στην τέχνη της αστροφωτογραφίας.

Τοποθεσία: Παραλία Τουρλίδας (δίπλα στην είσοδο του Μουσείου Άλατος)

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες, 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

Διάρκεια: 2 ώρες

3η ημέρα – ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8

08:00 ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

“Πεζοπορώντας στον Αράκυνθο”

Συνδιοργάνωση: Ορειβατικός Σύλλογος Μεσολογγίου

Πεζοπορήστε στο βουνό του Αράκυνθου (Ζυγός στην ντοπιολαλιά) το βουνό που στεφανώνει απο τα βόρεια το Μεσολόγγι και χαρακτηρίζει το τοπίο του και απολαύστε την πανοραμική θέα της λιμνοθάλασσας και τις εκβολές του Αχελώου και του Ευήνου.

Τοποθεσία εκκίνησης: Κήπος Ηρώων

Μετακίνηση με αυτοκίνητο

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής

Διάρκεια: 2 ώρες

08:30 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ME MOUNTAIN BIKE

“Γύρος της Κλείσοβας με ποδήλατο”

Υποστήριξη: Houtas bikes

Ποδηλατήστε στην ομορφότερη διαδρομή περιμετρικά της λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας και ανακαλύψτε τους ορίζοντες της, τον υγροβιότοπο της αλμύρας, τα πουλιά και τον τόπο της αλιευτική παράδοσης.

Τοποθεσία εκκίνησης: Τοπικός Κόμβος_Local Hub

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής

11:00 ΚΑΙ 19:00 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

«Το νερό της ζωής»

Αφηγήτρια-Εμψυχώτρια: Ευσταθία Σιδέρη

Μια μέρα με παιχνίδια, δράσεις και κουβέντες για τα πλάσματα που ζουν μέσα και γύρω από το νερό και την επιρροή της δικής μας ζωής επάνω τους. Παιχνίδια με το σώμα ή με το μυαλό, παρατήρηση και εξερεύνηση φυσικού τοπίου και βιότοπου, κατασκευές με χαρτιά, χρώματα και φυσικά υλικά.

Απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών

Τοποθεσία: Αλσύλλιο Κλείσοβας

Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

11:00-13:00: Αλσύλλιο Κλεισόβης

19:00-21:00: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ ανά παιδί

17:00-20:30 ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΓΑΪΤΕΣ/ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

«Γνωρίστε τη λιμνοθάλασσα»

Συνδιοργάνωση: Αλιευτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου η “Αναγέννηση”

Οικοπεριήγηση: Σισσία Ρούσση, περιβαλλοντολόγος

Περιηγηθείτε στη λιμνοθάλασσα με τις παραδοσιακές γαϊτες και γνωρίστε λεπτομέρειες για τον υγρότοπο και τη βιοποικιλότητα που κάνουν το περιβάλλον μοναδικό.

Τοποθεσία επιβίβασης: Δρόμος Αγίας Τριάδας

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

Διάρκεια βόλτας: 25 λεπτά

19:30 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ PERFORMANCE

«ONE ONE ONE»

Παρουσίαση: Flux Laboratory Athens

Το «One One One» είναι ένα πείραμα για χορευτές και θεατές που δημιούργησε ο διεθνώς καταξιωμένος χορευτής και χορογράφος Ιωάννης Μανταφούνης. Δύο καρέκλες περιμένουν ισάριθμους θεατές, προσκαλώντας τους να ζήσουν μια μοναδική στιγμή, καθώς δύο performers θα χορέψουν γι’ αυτούς και θα τους μεταφέρουν σε μια πρωτόγνωρη και αφυπνιστική εμπειρία.

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής

Διάρκεια: 1,5 ώρα

18:30-20:30 ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα εργαστήρια θα γίνονται παράλληλα και η ώρα εκκίνησης και λήξης είναι κοινή. Κλείστε την θέση σας σε ένα από τα παρακάτω:

«Με τα δυο χεράκια, πλάθω κουλουράκια» Με τη Δέσποινα Καρατζογιάννη

Φτιάχνουμε κουλουράκια με τη μαμά και food blogger @justamom1983 με εύκολες συνταγές για όλους.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

«Η τέχνη της χαρακτικής» Με τον Παναγιώτη Πριστούρη

Ο χαράκτης Παναγιώτης Πριστούρης μας συστήνει τον όμορφο κόσμο της χαρακτικής σε ένα εργαστήριο για ενήλικες και παιδιά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν υλικά, εργαλεία και τεχνικές δημιουργώντας τα δικά τους έργα.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

«Η τέχνη της κεραμικής» Με την Μαρία Γούργαρη

Διασκέδαση και δημιουργία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του εργαστηρίου κεραμικής με τη Μαρία Γούργαρη για ενήλικες και παιδιά. Δημιουργήστε τα δικά σας αντικείμενα μαθαίνοντας παράλληλα τις τεχνικές του πηλού σε όλα τα στάδια.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

«Η τέχνη της κηροπλαστικής» Με την Μάρθα Γαβριελάτου

Τα κεριά είναι από τα αγαπημένα χρηστικά διακοσμητικά αντικείμενα όλων μας και μας συντροφεύουν σχεδόν σε κάθε στιγμή της ζωής μας. H Μάρθα Γαβριελάτου μας γνωρίζει την χειροποίητη κηροπλαστική και τις ιδιαίτερες τεχνικές της.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

«Η τέχνη της ραπτικής» Με την Ζωή Στέλιου

Γνωρίστε τον θαυμάσιο κόσμο της ραπτικής με εργαλεία την κλωστή και τη βελόνα. Θα μάθετε για τις παραδοσιακές φορεσιές από τη Ζωή Στέλιου αλλά και το νόημα της επαφής με τα βελόνια, τα ψαλίδια, την τέχνη του γαζώματος δημιουργώντας μικροπράγματα με βάση τη ραπτική.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

«Η τέχνη της δημιουργίας αναμνηστικών δώρων» Με τον Αγησίλαο Ρόμπολα

Ο Αγησίλαος Ρόμπολας μας δείχνει πως να μετατρέψουμε μικροαντικείμενα και φυσικά υλικά σε όμορφα κοσμήματα και διακοσμητικά με τη χρήση καλουπιών και τεχνικών που θα σας ενθουσιάσουν και θα σας εμπνεύσουν.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€ για ενήλικες και 3€ για παιδιά άνω των 11 ετών

21:30 ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Προβολή ταινιών μικρού μήκους:

«Θέλει αρετήν και τόλμην…»

Με «Αρετήν και τόλμην…» το 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου και το Messolonghi by Locals τιμούν την επέτειο για τα 200 χρόνια από τη έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από την παραγωγή και προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους.

«Μίλα Τώρα»

Το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child» δημιούργησε ένα σύντομο διαδραστικό βίντεο για το σχολικό εκφοβισμό με αφορμή την 6η Μαρτίου που έχει καθιερωθεί ως ημέρα ενάντια στο bullying. Συμμετοχή μαθητών της Α’ Λυκείου υπό την εποπτεία της εκπαιδευτικού Αναστασίας Λιάλιου και με την αρωγή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Messolonghi By Locals».

Τραγούδια από μελοποιημένα ποιήματα:

«Σου δίνω ένα καλοκαίρι για τους χειμώνες σου»

Η Ομάδα Φιλαναγνωσίας 2ου Λυκείου Μεσολογγίου μελλοποιεί και μας παρουσιάζει τραγούδια από ποιήματα.

Παράσταση αφήγησης: «Στοιχειωμένα νερά»

Αφηγητής: Δρ. Στέλιος Πελασγός, Αφηγητής, Δρ. παιδαγωγικής, συγγραφέας

Μια παράσταση αφήγησης με πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης προσιτή σε κάθε κοινό. Στόχος της δεν είναι μόνο η αισθητική απόλαυση αλλά και η σύνδεση της κοινότητας με το παρελθόν και το μέλλον της και η ενίσχυση των δεσμών που την συνέχουν μέσα από τον προφορικό λόγο.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Υπαίθριος χώρος του ξενοδοχείου Θεοξένια

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής για κρατήσεις θέσεων

4η ημέρα – ΔΕΥΤΕΡΑ 30/8

18:00 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

“Γίνε και εσύ παιδί”

Συντονιστής: Δημήτρης Ζαπαντιώτης, καθηγητής φυσικής αγωγής

Εναλλακτικό πρόγραμμα σωματικής άσκησης και ψυχαγωγίας για ενήλικες.

Απευθύνεται σε ενήλικες

Τοποθεσία: Παραλία Τουρλίδας

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 5€

Διάρκεια: 2 ώρες

21:00 ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Αλάσκα – Ιστορίες υπό του εδάφους”

Σύλλογος Τέχνης & Λόγου Θεατρική Ομάδα “ΠΡόΒΑ” Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Η Θεατρική Ομάδα ΠΡόΒΑ παρουσιάζει μια θεατρική παράσταση έκπληξη.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Τοποθεσία: Πρώην 2ο Γυμνάσιο

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Συμβολική συνεισφορά 3€

‣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

‣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

WWW.MESSOLONGHIBYLOCALS.COM/FESTIVAL21

‣ Οι δράσεις του Φεστιβάλ ακολουθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα κατά της διασποράς του COVID-19. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες των διοργανωτών και των εθελοντών για την ασφάλεια όλων.

Email: messolonghibylocals@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2631302048, 694 992 6514, 6982 286 322

