Μεσολόγγι: 25 χρόνια «Διέξοδος» - Μια πολιτιστική αγκαλιά που μεγαλώνει

Στην αγκαλιά των φίλων της η «Διέξοδος» Μεσολογγίου, γιορτάζει 25 χρόνια δράσης, με νέες δωρεές και διακρίσεις που ενισχύουν το πολιτιστικό της έργο.

Η ανακοίνωση:

Φέτος η «Διέξοδος» εισήλθε στο δεύτερο τέταρτο του αιώνα με αδιάλειπτη καθημερινή λειτουργία του Πολιτιστικού της Οργανισμού.

Ενός πολυδιάστατου και δυναμικού κοινωφελούς φορέα που δημιουργήθηκε από την γενναιόδωρη προσφορά του ιδρυτή της η οποία στη συνέχεια «αγκαλιάστηκε» από πλειάδα φίλων που την ενισχύουν έκτοτε με ποικιλότροπες χειρονομίες αγάπης.

Στη πορεία όλων αυτών των χρόνων, χωρίς επιδοτήσεις ή υπαγωγή σε οποιοδήποτε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δημιούργησε το γνωστό Ιστορικό Μουσείο «Διέξοδος», την ομώνυμη Πολιτιστική Βιβλιοθήκη που μετεξελίχτηκε σε Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιεράς Πόλεως, έναν Ξενώνα Τέχνης και από πενταετίας το πρώτο και μοναδικό Μουσείο Άλατος το οποίο σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, ανακηρύχθηκε πέρυσι ως Μουσείο της Χρονιάς αποσπώντας το Βραβείο ΕΜΥΑ 2024 ενώ στη συνέχεια βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ του Ηνωμένου Βασιλείου ως Μουσείο Ακτιβισμού και από την Ακαδημία Αθηνών «για την διατήρηση της μνήμης του βιομηχανικού παρελθόντος και την μετάδοση πολύτιμων γνώσεων σχετικών με το αλάτι».

Και οι τέσσερις χώροι της «Διεξόδου» κοσμούνται από χιλιάδες αυθεντικά έργα τέχνης και κειμήλια που προέρχονται από δωρεές του δημιουργού της αλλά και από προσφορές φίλων που στηρίζουν το πρωτόγνωρο, για τα ελληνικά δεδομένα, έργο του Κοινωφελούς αυτού Πολιτιστικού Οργανισμού.

Τα μέλη της «οικογένειας» της «Διεξόδου» συναισθανόμενα το βάρος της αγάπης που εισπράττουν, ανά τετράμηνο διατυπώνουν και δημόσια τις, από καρδιάς, ευχαριστίες τους δημοσιοποιώντας τις δωρεές που δέχονται.

Έτσι για άλλη μια φορά ενημερώνουν ότι κατά το διάστημα (Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2025) για την υποστήριξη των σκοπών της η «Διέξοδος» με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, δέχθηκε νέες χειρονομίες αγάπης από φίλους που, όπως και στο παρελθόν, έγιναν αθόρυβα, απλόχερα και χωρίς σκοπιμότητες.

Πρόκειται για τις χρηματικές δωρεές εκ μέρους των κ.κ. Ευάγγελου Αποστολόπουλου (Μεσολόγγι), Κώστα Θ. Κατσαρογιάννη (Μεσολόγγι), Γεράσιμου Μπακογιάννη (Μουδανιά Χαλκιδικής), Ευτυχίας – Ζωής Ξαρλή (Αθήνα), Μαρίας Πεπονή – Σιαχάμη (Αθήνα) και Μάρως Ρέππα (Ναύπακτος).

Συγκεκριμένα οι συλλογές των δύο Μουσείων της εμπλουτίστηκαν από τις δωρεές των κ.κ. Χαράλαμπου Αργυρόπουλου (Αθήνα), Μαρίας Βαγδούτη – Μπολέτη (Βόλος), Άννα Μανωλιτσάκη (Αθήνα), Πελαγίας Σωτηρίου (Αθήνα), Ανδρέα Νικολοβγένη (Νεοχώρι), Γιάννη Παπαδογεώργου (Μεσολόγγι), οι οποίοι προσέφεραν ασημένιες, γυάλινες, πορσελάνινες και ξύλινες αλατιέρες, George Tsoflias (ΗΠΑ) ο οποίος προσέφερε όγκους ορυκτού αλατιού από το Κάνσας και Ελένης Καλάκη (Μεσολόγγι) η οποία πρόσφερε ένα επάργυρο κηροπήγιο.

Προς όλους τους προαναφερθέντες, για πολλοστή φορά, η «Διέξοδος» εκφράζει την ευγνωμοσύνη της.

Φωτογραφία: Aλατιέρα του τέλους του 19ου αιώνα από ασήμι και μπλε βενετσιάνικη οπαλίνα