Μεσολόγγι: Συμμετοχή 1ου Γυμνασίου σε διεθνείς δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

Μια εβδομάδα με διεθνείς δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας & επιμόρφωσης στο 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

Για μια εβδομάδα, 9-13 Μαΐου 2022, το 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου φιλοξένησε εκπαιδευτικούς και μαθητές από 4 χώρες στα πλαίσια του προγράμματος Easmus+ με τίτλο: «Εργαστήριο ρομποτικής νέων εφευρετών σχεδιάζει το μέλλον» («Robocode Workshop of Υoung Ιnventors is Designing the Future»).

Ήρθαν στο Μεσολόγγι 10 εκπαιδευτικοί και 19 μαθητές από τα σχολεία: 1)Ayancik Yunus Emre Ortaokulu,Sinop,Tουρκίας 2) Zespol Szkol w Karczmiskach, Karczmiska, Πολωνίας 3)Agrupamento de escolas de Vila Verde, Πορτογαλίας και 4)IES Dona Jimena,Gijοn, Ισπανίας.

Η θεματική που είχαμε στο πρόγραμμα ήταν για τους έξυπνους βοηθούς- smart assistants όπως Alexa echo και Google Home καθώς και για εφαρμογές έξυπνου σπιτιού.

Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη με δραστηριότητες μάθησης και επιμόρφωσης η οποία συνοδεύτηκε και από επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού και οικολογικού ενδιαφέροντος.

Την Δευτέρα έγινε καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου κο Χαντζή Νικόλαο, τον Υποδιευθυντή του σχολείου κο Σπυρόπουλο Φώτη, την Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων κα Σκληρού-Μανιώτη Περσεφόνη, τον Γραμματέα κο Κοτσόργιο Δημήτριο, την εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς Νικολοπούλου Ειρήνη και από την συντονίστρια του προγράμματος κα Παναγιωτοπούλου Γεωργία. Παρόντες ήταν τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας και οι 25 μαθητές του σχολείου μας που παρείχαν κάποιας μορφής φιλοξενία και συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Δόθηκαν ντοσιέ στους επισκέπτες, με υποστηρικτικό υλικό για την κινητικότητα.

Ακολούθως οι ομάδες έκαναν επίσκεψη στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι.Π. Μεσολογγίου, στο οποίο παρουσιάζεται η πολιτιστική κληρονομιά και ο αρχαιολογικός πλούτος της περιοχής μας. Είναι ένας μοναδικός χώρος με αρχαιολογικές συλλογές που περιλαμβάνουν περισσότερα από 1200 αντικείμενα από όλη την Αιτωλοακαρνανία, τα οποία αφορούν σε ευρήματα παλαιών, αλλά κυρίως πρόσφατων ανασκαφών. Οι μαθητές συμμετείχαν και σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Μουσειοπαιδαγωγό κα Γαβρίνα Μιμίκα.

Επίσης επισκέφτηκαν τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, το Μουσείο Τρικούπη και έκαναν μια βόλτα προς το λιμάνι και τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έγινε περιήγηση στον κήπο των Ηρώων, μια έκταση σχεδόν δεκατεσσάρων στρεμμάτων στην οποία κατά την διάρκεια της μάχης για ανεξαρτησία αγωνίστηκαν και θάφτηκαν οι μαχητές της φρουράς της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, με μνημεία που αποτελούν ιστορικά και καλλιτεχνικά έργα μεγάλης σημασίας και παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Έγινε ξενάγηση από τον ξεναγό, κο Αποστολάκο Γεώργιο.

Την Τρίτη έγινε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Πάτρα, στο τμήμα “Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών-ΗΜΜΥ” και στο εργαστήριο “Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών” του καθηγητή Δρ. Νικολάου Βώρου. Εκεί επιστήμονες-ερευνητές εξήγησαν τον τρόπο λειτουργίας της “Πρότυπης οικίας αυτόνομης διαβίωσης” και έκαναν την γνωριμία με τα ρομπότ Ζαχαρία και Αλεξάνδρα και τις εφαρμογές τους για τη δημιουργία ενός έξυπνου σπιτιού. Ακολούθως έγινε και επίδειξη ρομποτικών συστημάτων στο αντίστοιχο εργαστήριο του Πανεπιστημίου.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία – Μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο. Οι φιλοξενούμενοι μας, είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στον τόπο που γεννήθηκαν οι σπουδαιότεροι αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, οι Ολυμπιακοί, που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν του Δία, ένας θεσμός με πανελλήνια ακτινοβολία και λάμψη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γνώρισαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, ένα από τα σημαντικότερα της Ελλάδας, που παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορική εξέλιξη ενός από τα λαμπρότερα ιερά της αρχαιότητας, που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των θεών και των ανθρώπων, τον Δία, και αποτέλεσε την κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Περιλαμβάνει τη μόνιμη έκθεση ευρημάτων από τις ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως, τα οποία χρονολογούνται από τα προϊστορικά έως και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Από το σύνολο των, ανεκτίμητης αξίας, εκθεμάτων σημαντικότερη είναι η έκθεση των γλυπτών, για την οποία είναι κυρίως γνωστό το μουσείο, καθώς και η συλλογή χάλκινων αντικειμένων, που είναι η πλουσιότερη στον κόσμο και απαρτίζεται από όπλα, ειδώλια και άλλα αντικείμενα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα ευρήματα της μεγάλης πηλοπλαστικής.

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε αρχικά μάθημα για τους έξυπνους βοηθούς στο εργαστήριο καινοτομίας και νέων τεχνολογιών του σχολείου μας καθώς και εκμάθηση χορών στο Γυμναστήριο του σχολείου μας, με την συνδρομή των καθηγητών κου Πολονύφη Χαρίλαου και Αρβανίτη Λεωνίδα. Ακολούθησε επίσκεψη στην Αρχαία Πλευρώνα, το κάστρο της κυρά Ρήνης, με την εξαιρετική και πανοραμική θέα προς την πεδινή παραλιακή ζώνη του Μεσολογγίου που έδωσε τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να φωτογραφηθούν από ψηλά με φόντο το Μεσολόγγι και τη λιμνοθάλασσα. Το πρωϊνό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον Βοτανικό Κήπο ‘Ζέλιος Γη’, ένα μικρό επίγειο παράδεισο, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο χώρο με τις εικόνες και τις μυρωδιές των φυτών να σε μαγεύουν. Η ομάδα μας είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο χύτευσης και ανακύκλωσης και οι φιλοξενούμενοι μας να πάρουν στις χώρες τους από μια αναμνηστική πλακέτα του προγράμματός μας, από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας δόθηκε η δυνατότητα στους επισκέπτες μας, να επισκεφτούν την Αγία Τριάδα με τα ιαματικά λουτρά. Σε συνεργασία με το Messolonghi by locals και με τη συμμετοχή και της γεωλόγου-περιβαλλοντολόγου κας Ρούσση Σισίας έκαναν βόλτα με γαΐτα στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας. Μια εμπειρία μοναδική όπως είπαν, που δεν ήθελαν με τίποτα να χάσουν.

Την Πέμπτη το πρωί έγινε μια βόλτα-περιήγηση στην πόλη. Ακολούθως οι εταίροι καθηγητές, παρακολούθησαν τις εργασίες του 11ου μαθητικού φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας όπου οι μαθητές: Μπενετάτου Αλεξάνδρα, Ζαφειρίου Ιωάννης, Μπουσμπουρέλη Λένια και Λουκανάρη Θεοδώρα και με υπεύθυνους καθηγητές τους: Παναγιωτοπούλου Γεωργία, Παπαβασιλείου Δημήτριο, Αρβανίτη Λεωνίδα και Μαντά Καλλιόπη, παρουσίασαν την εργασία τους με θέμα: “Ο όμιλος ρομποτικής του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου εκπαιδεύει νέους ερευνητές” στο οποίο γινόταν και αναφορά στο πρόγραμμα Erasmus.

Στο τέλος του πρωϊνού προγράμματος υπήρχε επίσκεψη στο Δημαρχείο. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση των προσκεκλημένων μας, στη συνάντηση με το Δήμαρχο της πόλης μας, κο Λύρο Κωνσταντίνο, ο οποίος αφού τους καλωσόρισε εγκάρδια, τους μίλησε για την αξία των προγραμμάτων Erasmus και παρότρυνε τους φιλοξενούμενους μας, να επισκεφθούν και να απολαύσουν τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές της πόλης μας, τους συμβούλεψε να επαναλάβουν αυτό το ταξίδι μετά από κάποια χρόνια με τους φίλους ή τις οικογένειές τους, να ξαναβρούν τους φίλους που έκαναν σε αυτή την κινητικότητα και να ανανεώσουν τις μνήμες και τις εντυπώσεις τους. Πρόσφερε γλυκά και αναψυκτικά σε όλους τους παρευρισκόμενους και μαζί με τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου κο Χαντζή Νικόλαο έδωσαν δωράκια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, καπελάκια και μπλουζάκια, σαν ενθύμιο από την επίσκεψή τους στο Μεσολόγγι.

Το απόγευμα έγινε επίσκεψη στο μοναδικό Μουσείο άλατος ώστε να μάθουν οτιδήποτε σχετίζεται με το αλάτι, από την πρώτη εμφάνισή του στον πλανήτη μέχρι τις μέρες μας, τη σχέση του με την οικονομία, την υγεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τη θρησκεία, να γνωρίσουν τα είδη αλατιών και τις χρήσεις τους, να μάθουν για τις ενεργές αλυκές της Ελλάδας και να δουν έργα τέχνης, καλλιτεχνών εμπνευσμένων από το αλάτι αλλά και την μοναδική, γνωστή στην Ελλάδα, συλλογή 1500 αλατιερών που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Μετά πέρασαν ένα δίωρο στην Τουρλίδα με παιχνίδια και αθλοπαιδιές δίπλα στο κύμα.

Το βράδυ δίπλα στη λιμνοθάλασσα μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλες τις ομάδες, απόλαυσαν ελληνικές και μεσογειακές γεύσεις, διασκέδασαν και χόρεψαν όλοι μαζί δίνοντας το μήνυμα ότι τα προγράμματα Εrasmus ενώνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς, βιώνοντας όμορφες στιγμές, για έναν καλύτερο και ειρηνικό κόσμο.

Την Παρασκευή υλοποιήθηκαν εργαστήρια με smart assistants – έξυπνους βοηθούς, χρησιμοποιήθηκαν δεξιότητες και εντολές προς Alexa echo dot, έγινε επίδειξη έξυπνου σπιτιού – smart home- και ενεργοποίηση φωτιστικών και μπρίζας με φωνητικές εντολές από την εκπαιδευτικό Παναγιωτοπούλου Γεωργία και έλαβαν χώρα δραστηριότητες για την διερεύνηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών από τον Υποδιευθυντή κο Σπυρόπουλο Φώτιο.

Μετά δόθηκαν οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, δωράκια στους φιλοξενούμενους μαθητές προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ακολούθησε πλούσιος μπουφές με ελληνικές γεύσεις προσφορά του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας.

Αλλά δυστυχώς όλα τα ωραία τελειώνουν, οπότε και ακολούθησαν οι δύσκολες ώρες του αποχαιρετισμού, το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος και οι μέρες πέρασαν πολύ γρήγορα, αλλά άφησαν σε όλους μας πολύ όμορφες αναμνήσεις. Με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρετίσαμε τους φίλους και συνεργάτες μας, με την ελπίδα να βρεθούμε και πάλι σύντομα μαζί και δίνοντας υπόσχεση να κρατήσουν αυτές οι φιλίες για μια ολόκληρη ζωή!

Καθοριστική για την επιτυχία της κινητικότητας ήταν η συνεργασία τόσο με τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων όσο με όλες τις οικογένειες που άνοιξαν τα σπίτια τους και τις καρδιές τους και φιλοξένησαν, για μια εβδομάδα μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία.

Σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης της φιλοξενίας υπήρχε άριστη συνεργασία μεταξύ των μελών της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus του σχολείου μας, Παναγιωτοπούλου Γεωργίας, Σπυρόπουλου Φώτη, Παπαβασιλείου Δημητρίου, Μαντά Καλλιόπης, Λαναρά Σοφίας, Τσαρκάτογλου Τριανταφυλλιάς, Λιάπη Ελένης και Αρβανίτη Λεωνίδα. Επίσης και άλλοι καθηγητές όπως ο κος Πολονύφης Χαρίλαος και η κα Λάζαρη Ζωή βοήθησαν σε διάφορες φάσεις της φιλοξενίας.

Οι φιλοξενούμενοί μας έμειναν ενθουσιασμένοι και μας ευχαρίστησαν για όλα όσα έζησαν τις μέρες της διαμονής τους στην πόλη μας. Ευχαρίστησαν τις ανάδοχες οικογένειες που άνοιξαν τα σπίτια τους, ώστε οι μαθητές τους να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες, ζώντας την καθημερινότητα τους δίπλα στους μαθητές μας και μαθαίνοντας για την ελληνική κουλτούρα και φιλοξενία. Ιδιαίτερα μας ευχαρίστησαν γιατί δεχθήκαμε να τους φιλοξενήσουμε αυτό το διάστημα στο Μεσολόγγι αν και ήταν προγραμματισμένη κινητικότητα την ίδια περίοδο στην Πολωνία η οποία και ακυρώθηκε από το συνεργαζόμενο σχολείο, λόγω του πολέμου στην γειτονική Ουκρανία. Την επόμενη σχολική χρονιά δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τρεις κινητικότητες σε δυο μήνες, δεδομένου ότι το πρόγραμμα τελειώνει τέλος Νοεμβρίου, οπότε δεχθήκαμε να υλοποιήσουμε εμείς την φιλοξενία αυτή την περίοδο, αντί για τα μέσα Νοεμβρίου, με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας. Αν και όλα οργανώθηκαν μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολύ μικρότερο του ενός μήνα, πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε!

Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική εβδομάδα συνεργασίας, δράσεων και εμπειριών που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων συμμετείχαμε με οποιονδήποτε τρόπο.

Η μόνη πικρία που μας έμεινε είναι ότι αν και τα σχολεία που επισκεφθήκαμε σε προηγούμενες κινητικότητες είχαν όλες τις υποδομές για να αισθάνονται όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ευχάριστα σε ένα όμορφο σχολικό περιβάλλον, εμείς δυστυχώς πολλά χρόνια τώρα, κάνουμε μάθημα μέσα στα toll. Αρχικά “ντρεπόμασταν” να φέρουμε τους εταίρους σε ένα σχολικό συγκρότημα όπου οι μαθητές 11 τμημάτων από τα 13 του σχολείου μας, κάνουν μάθημα σε toll και που δεν υπήρχε η απαραίτητη για την περίσταση αίθουσα εκδηλώσεων. Σκεφτήκαμε όμως, οτι μπορεί να μην έχουμε κτίρια αλλά ότι όλοι οι καθηγητές του σχολείου μας δίνουν και την ψυχή τους για την πρόοδο των μαθητών τους και κάνουν το καλύτερο γιαυτό. Άλλωστε υπάρχουν και δύο σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών με 3d εκτυπωτή, arduino, raspberry pi, Lego EV3, smart assistants απαραίτητα για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus που συμμετέχουμε.

Πιστεύουμε όμως, και το τονίζουμε για άλλη μια φορά, ότι οι μαθητές μας και εμείς οι εκπαιδευτικοί, αξίζουμε ένα άλλο σχολικό περιβάλλον, με νέα κτίρια και υποδομές ενός σύγχρονου σχολείου του 21ου αιώνα.

Ελπίζουμε σύντομα να γίνει κάτι και για μας, και να φύγουμε επιτέλους από τα toll. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που είναι αρμόδιοι και ας επισπευστούν οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν.

Ας ελπίσουμε ότι σε επόμενη φιλοξενία προγράμματος Erasmus, θα υποδεχθούμε τους εταίρους μας σε ένα νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα!!!

Η συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+ και contact person

Παναγιωτοπούλου Γεωργία

