Μεσολόγγι: 17χρονη υπέστη τρεις επιληπτικές κρίσεις – Εκτός Δήμου το μοναδικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο 1ο Λύκειο στο Μεσολόγγι, όταν μια 17χρονη μαθήτρια υπέστη τρεις επιληπτικές κρίσεις εντός του σχολικού χώρου, ενώ το μοναδικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν εκτός του δήμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (14.10.25). Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μεσολογγίου καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο για περισσότερο από τριάντα λεπτά, καθώς όπως αναφέρεται, το μοναδικό διαθέσιμο όχημα βρισκόταν εκτός του δήμου Μεσολογγίου. Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν υπήρχε άλλο ασθενοφόρο σε ετοιμότητα, γεγονός που σύμφωνα με πληροφορίες προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας.

Ευτυχώς, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, επιλήφθηκε άμεσα ο σχολικός νοσηλευτής, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη μαθήτρια και συνέβαλε καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασής της μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε τελικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται εντός της ημέρας να διακομιστεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Πηγή: messolonghivoice.gr