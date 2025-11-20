Μεσολόγγι: 10 εικόνες που θα σε πείσουν να πας τώρα

Ίσως η πιο παραγνωρισμένη από τις πόλεις της Στερεάς Ελλάδας, το Μεσολόγγι, τυγχάνει και να είναι και η πιο μαγική, με 10 εικόνες που μπορούν να πείσουν οποιονδήποτε να επισκεφθεί άμεσα την Ιερή Πόλη.

Κι αν δεν πιστεύεις εμάς, σίγουρα θα πιστέψεις τα μάτια σου την ώρα που αντικρίζεις έναν πελώριο ήλιο να βουτά στα βάθη της λιμνοθάλασσας, καθώς λικνίζεσαι απαλά μέσα σε μια από τις παραδοσιακές βάρκες που βρίσκεις μόνο εδώ, και λέγονται πρυάρια. Αν αυτή η εικόνα σου άνοιξε την όρεξη, περίμενε να δεις και τις επόμενες.

Χιλιάδες φλαμίνγκο κάνουν κάθε χρόνο στάση στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου στο μεταναστευτικό τους ταξίδι. Ειδικά τον Οκτώβριο, που ξεκινά κατά κανόνα η μετακίνηση σε θερμότερα κλίματα, το θέαμα μοιάζει βγαλμένο από ντοκιμαντέρ του National Geographic.

Τα πρυάρια είναι βαρκάκια χωρίς καρίνα, για να μπορούν να πλέουν άνετα στα ρηχά νερά της λιμνοθάλασσας, που μετά βίας ξεπερνούν το ενάμιση μέτρο, κι αυτό μόνο σε ορισμένα σημεία.

Η διαδρομή ακολουθεί την πορεία των ψαριών στα ιβάρια, τα παραδοσιακά εκτροφεία της λίμνης, κάνοντας στάση στο ιστορικό νησάκι της Κλείσοβας, όπου δόθηκε μια από τις σημαντικότερες μάχες της πολιορκίας του Μεσολογγίου.

Αυτά τα σπιτάκια που ισορροπούν σε πασσάλους πάνω στα νερά της λιμνοθάλασσας λέγονται πελάδες, ανήκουν στους ψαράδες, και είναι η ελληνική απάντηση στις γνωστές καλύβες του Ειρηνικού.

Το αυγοτάραχο Μεσολογγίου είναι το περίφημο «ελληνικό χαβιάρι», μια λιχουδιά μοναδική που υπάρχει μόνο εδώ: Φτιάχνεται από τα αυγά του ψαριού κέφαλος, τα οποία αλατίζονται και αποξηραίνονται φυσικά, προτού επικαλυφθούν με κερί μέλισσας για να πάρουν το δρόμο για το τραπέζι σου.

Περισσότερα από 280 είδη πουλιών συχνάζουν στη λιμνοθάλασσα και ζουν μάλλον καλύτερη ζωή από σένα, μεταξύ των οποίων αργυροπελεκάνοι, πελαργοί, κορμοράνοι, ερωδιοί, γεράκια και ψαραετοί.

Η καλύτερη εποχή για την παρατήρησή τους είναι τώρα, καθώς και οι αρχές της άνοιξης, αν και γενικώς η λιμνοθάλασσα είναι η χαρά του bird watcher όλες τις εποχές του χρόνου.

Μεσολόγγι, βέβαια, δεν είναι μόνο η Λιμνοθάλασσα: Η ίδια η πόλη είναι γεμάτη ευκαιρίες για βόλτες ανάμεσα σε ιστορικά κτίρια και πανέμορφα νεοκλασικά, όπως αυτό εδώ, το Παλιό Δημαρχείο, που χτίστηκε γύρω στο 1860 για να στεγάσει την Εθνική Τράπεζα και φιλοξένησε μεταξύ άλλων τον Ελευθέριο Βενιζέλο όταν επισκέφτηκε το Μεσολόγγι.

Και τι να πει κανείς για αυτό το αριστουργηματικό κτίριο, το παλιό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, δίπλα στον Κήπο των Ηρώων, που χτίστηκε το 1907 και ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο 110 χρόνια αργότερα, το 2017;