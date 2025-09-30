Μεσογειακή φώκια στις Εχινάδες: Στην Αιτωλοακαρνανία ένα από τα σπανιότερα είδη του πλανήτη

Στην Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στις Εχινάδες νήσους μπορεί να συναντήσει κανείς τη μεσογειακή φώκια, ένα από τα σπανιότερα και πλέον απειλούμενα είδη του πλανήτη.

Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) στις Εχινάδες νήσους είναι το ένα από τα δύο εναπομείναντα είδη φώκιας monachus της οικογένειας των φωκιδών. Παλαιότερα ήταν εξαπλωμένη σε όλες τις ακτές της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και του ανατολικού Ατλαντικού.

Σήμερα, με αριθμό μικρότερο από 600 ζώα, συγκαταλέγεται στα σπανιότερα και πλέον απειλούμενα είδη του πλανήτη και χαρακτηρίζεται ως κρισίμως κινδυνεύον με αφανισμό από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης.

Ο μισός περίπου πληθυσμός, γύρω στα 250-300 άτομα, ζει στην Ελλάδα. Ζυγίζει περίπου 350 κιλά ενώ το εικονιζόμενο ζώο είναι αρσενικό καθώς μόνο τα αρσενικά έχουν μια εμφανής ευδιάκριτη λευκή κηλίδα στην κοιλιά. Έχουμε πλούσιο οικοσύστημα σε όλη την Αιτωλοακαρνανία σε θάλασσα και στεριά με σημαντικά είδη και απειλούμενα παγκοσμίως.

Lampros Charelos