Μέσι: Το κλάμα των οπαδών έξω από το Καμπ Νου, το «μπαμ» που θέλει να κάνει η Σίτι και ο Νεϊμάρ

Η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα έχει προκαλέσει θλίψη και οργή στους οπαδούς της ομάδας, την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται έτοιμη να δώσει τα.. ρέστα της για να τον κάνει «πολίτη».

H «βόμβα» που έσκασε χθες (5/8) το βράδυ με την Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Λιονέλ Μέσι μετά από 17 χρόνια θα κάνει καιρό να κατακάτσει, ενώ ήδη έχει δημιουργήσει ντόμινο αντιδράσεων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Ζοάν Λαπόρτα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (6/8) έριξε την ευθύνη εν πολλοίς στην La Liga, αν και τόνισε πως κανείς και τίποτα δεν είναι πάνω από την Μπαρτσελόνα, ούτε καν ο Μέσι.

Οι οπαδοί της ομάδας πάντως νιώθουν θλίψη και οργή για αυτή την εξέλιξη με αρκετούς εξ’ αυτών να συγκεντρώνονται έξω από το «Καμπ Νου» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Άλλους να ξεσπούν σε κλάματα έξω από το γήπεδο, ενώ δεν έλειψαν και οι αποδόσεις ευθυνών με κάποιους να τα βάζουν με τον Ντουάν Γκριεζμάν, κατηγορώντας τον ότι αυτό έδιωξε τον Μέσι, τη στιγμή που η προπόνηση της ομάδας έγινε σε… παγωμένο κλίμα και ο ίδιο ο Αργεντινός δεν έχει πάρει ακόμα θέση, με πηγές από το περιβάλλον του να αναφέρουν πως είναι σοκαρισμένος.

A barca fan outside the gates of Camp Nou crying while holding a Messi jersey 💔

pic.twitter.com/jEHsA1uc0A

— TM (@TotalLeoMessi) August 5, 2021