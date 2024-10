Μέση Ανατολή: Στραμμένα στην απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν τα βλέμματα - Εκατέρωθεν απειλές για κλιμάκωση

Η πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε χθες το Ιράν εναντίον του Ισραήλ ήταν «απάντηση» στις δολοφονίες των ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν αργότερα οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, απειλώντας το Ισραήλ με «συντριπτικά πλήγματα» σε περίπτωση που προχωρήσει σε αντίποινα.

Η ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ακολούθησε τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο και αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη και πιο έντονη κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. ΗΠΑ και Γαλλία κινητοποιούν δυνάμεις στην περιοχή «για να υπερασπιστούν» το Ισραήλ.

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το ΚΥΣΕΑ, με δεδομένη την ανησυχία για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ΚΥΣΕΑ θα συνεδριάσει στο Μαξίμου στις 16:30 έχοντας στο επίκεντρο το σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων από Λίβανο και Ισραήλ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

07:56 Οι IDF επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό

Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν «αμέσως» από τουλάχιστον δυο κτίρια και σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων γύρω από αυτά, μεταδίδει η Haaretz,

Νωρίτερα, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου, ανέφερε ότι «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε νότιο προάστιο της Βηρυτού».

Ανταποκριτές του AFP άκουσαν τουλάχιστον μια έκρηξη στον τομέα, που έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα από την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ, το οποίο διατείνεται ότι πλήττει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

07:48 Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν

Το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν, μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, ανέφερε την Τετάρτη το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

07:39 Οι IDF λένε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο έπεσε σε ανοικτές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ

07:36 Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν

Πανηγυρισμοί πραγματοποιήθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης, της Βηρυτού, της Βαγδάτης, της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Γάζας, μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Παλαιστίνης της Τεχεράνης ανεμίζοντας σημαίες της Χεζμπολάχ, του Λιβάνου και του Ιράν.

07:30 Και υπερηχητικοί πύραυλοι ανάμεσα στους 200 πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ κατά την επίθεση που εξαπολύθηκε χθες Τρίτη το βράδυ, ανάμεσά τους —για πρώτη φορά— και υπερηχητικούς πυραύλους, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, διαβεβαίωσαν πως «το 90%» των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν «πέτυχε τους στόχους τους».

Από τη δική του πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε νωρίτερα πως το Ιράν εκτόξευσε περίπου 180 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν.

Τον Ιούνιο του 2023, το Ιράν αποκάλυψε υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς, που βάφτισε Φατάχ, τονίζοντας πως είναι ικανός να κινείται με ταχύτητα δεκαπενταπλάσια αυτής του ήχου.

Ο τότε πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί διατεινόταν την εποχή πως το συγκεκριμένο όπλο θα αυξήσει την «αποτρεπτική ισχύ» της Ισλαμικής Δημοκρατίας και θα φέρει περισσότερη «ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα και στην περιφέρεια».

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι είναι ευέλικτοι και μπορούν να κινούνται σε χαμηλό υψόμετρο, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η τροχιά τους και δυσχεραίνει την αναχαίτισή τους.

07:20 Όστιν: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πολλαπλούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, δήλωσε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή αναχαίτισαν πολλαπλούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ» και ότι οι ΗΠΑ εκπλήρωσαν τη «δέσμευσή τους να συνεργαστούν με το Ισραήλ στην άμυνά του».

«Καταδικάζουμε αυτή την εξωφρενική πράξη επιθετικότητας από το Ιράν και καλούμε το Ιράν να σταματήσει κάθε περαιτέρω επίθεση, μεταξύ άλλων και από τις τρομοκρατικές ομάδες που είναι πληρεξούσιοι του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Όστιν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα διστάσουν ποτέ να προστατεύσουν τις δυνάμεις και τα συμφέροντά μας στη Μέση Ανατολή και να υποστηρίξουν την άμυνα του Ισραήλ και των εταίρων μας στην περιοχή».

Ο ίδιος χαιρετίζει τις αμερικανικές δυνάμεις που «βοήθησαν να σωθούν ζωές σήμερα από την επίθεση του Ιράν και που συνεχίζουν να υποστηρίζουν την άμυνα του Ισραήλ και να αποτρέπουν τη διεύρυνση της σύγκρουσης ή την κλιμάκωση».

«Οι δυνάμεις μας παραμένουν τοποθετημένες για την προστασία των αμερικανικών στρατευμάτων και των εταίρων στη Μέση Ανατολή και το υπουργείο διατηρεί σημαντικές δυνατότητες για την υπεράσπιση του λαού μας, την παροχή περαιτέρω υποστήριξης στην αυτοάμυνα του Ισραήλ και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης», προσθέτει ο Όστιν.

07:11 Η Γαλλία κινητοποιεί στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στην ιρανική επίθεση

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι σε ένδειξη της δέσμευσής της στην ασφάλεια του Ισραήλ κινητοποίησε την Τετάρτη τις στρατιωτικές της δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

07:04 Τουλάχιστον 9 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε σχολείο στη Γάζα

Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 και πλέον τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ εναντίον σχολείου που έχει μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

06:55 «Το Ιράν θα πλήξει όλες τις υποδομές του Ισραήλ αν δεχτεί επίθεση»

Το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ αν υποστεί επίθεση σε ανταπόδοση για την εκτόξευση 200 πυραύλων στην οποία προχώρησε χθες Τρίτη, προειδοποίησε ο αρχηγός του ιρανικού γενικού επιτελείου στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

«Αν το σιωνιστικό καθεστώς, που έχει τρελαθεί, δεν ελεγχθεί από τους αμερικανούς και ευρωπαίους υποστηρικτές του, θελήσει να συνεχίσει τα εγκλήματά του ή να δράσει εναντίον της (εθνικής) κυριαρχίας μας και της εδαφικής ακεραιότητάς μας, θα επαναληφθεί επιχείρηση όπως η αποψινή (σ.σ. χθεσινή), με ακόμη μεγαλύτερη ένταση» και «θα μπουν στο στόχαστρο όλες οι υποδομές του», διεμήνυσε ο στρατηγός Μπαγερί μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

