Μεσάριστα Αγρινίου: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος συγχαίρει τον Μπάμπη Παπαθανασίου για την παρουσία του ως σημαιοφόρος στη χθεσινή παρέλαση

Ο Σύλλογος μας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Γιάννη Παπαθανασίου, γιο του Μπάμπη και της Ντίνας, για την τιμητική του παρουσία ως σημαιοφόρος στην εθνική μας εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Η επιλογή του ως σημαιοφόρου αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειάς του, της συνέπειας και του ήθους του, αλλά και πηγή υπερηφάνειας για τους γονείς του και ολόκληρο το χωριό μας.

Του ευχόμαστε ο δρόμος της ζωής του να είναι γεμάτος επιτυχίες, πρόοδο και αξίες που θα τον συνοδεύουν σε κάθε του βήμα.

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο