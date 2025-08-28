Μερκάτι: "Παρελθόν" από την Athens Kallithea, ξεκαθαρίζει για Παναιτωλικό ή Ιταλία

O Αλεσάντρο Μερκάτι πρέπει να θεωρείται παρελθόν από την Athens Kallithea και τις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει εάν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό ή εάν θα επαναπατριστεί.

Εξελίξεις έρχονται αναφορικά με το μέλλον του Αλεσάντρο Μερκάτι. Η Athens Kallithea απέκτησε τον Ιταλό χαφ από τη Σασουόλο την περασμένη σεζόν, ο 23χρονος είχε συμβόλαιο για ακόμα μια σεζόν, όμως παρόλο που ακολούθησε κανονικά την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Κώστα Μπράτσου και αγωνίστηκε στο ματς με τον Καμπανιακό για το Κύπελλο Ελλάδας, εξ αρχής ήταν αναμενόμενο πως δεν θα συνέχιζε στο «Ελ Πάσο».





Πλέον είναι οριστικό πως ο Μερκάτι δεν θα παραμείνει στην ομάδα της Καλλιθέας και οι πιθανοί προορισμοί του είναι δύο. Ο Ιταλός χαφ είτε θα παραμείνει στα μέρη μας και θα μετακομίσει στο Αγρίνιο για λογαριασμό του Παναιτωλικού είτε θα επαναπατριστεί και θα αγωνιστεί στη Serie B, πιθανότατα για λογαριασμό της Μπρέσια.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το κλαμπ της Αττικής σκοπεύει να παραχωρήσει τον Μερκάτι, κρατώντας μόνο ποσοστό μεταπώλησης, ενώ παράλληλα θα γλιτώσει και τα χρήματα από το «βαρύ» για τα δεδομένα της Super League 2 συμβόλαιο του.

Από την πλευρά του ο Ιταλός δεν επιθυμεί να αγωνιστεί σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας και για αυτό προτιμάει να φορέσει τα κιτρινομπλέ από το να επιστρέψει στη χώρα του.

Φυσικά για να προχωρήσει η μεταγραφή στον Παναιτωλικό θα πρέπει τα Καναρίνια να φτάσουν σε οριστική συμφωνία τόσο με το κλαμπ της Καλλιθέας, όσο και με την πλευρά του παίκτη, κάτι που όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ δεν έχει συμβεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.