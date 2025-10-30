Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Επικαιρότητα

Μερική εκτροπή ποταμών της Ευρυτανίας για την ενίσχυση της υδροδότησης της Αθήνας

Κεντρικό ρόλο στο νέο σχέδιο έχει το έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή ποταμών της Ευρυτανίας,  Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με στόχο να εξασφαλιστεί επάρκεια νερού για τα επόμενα 30 χρόνια.

Το έργο θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029 και θα επιτρέπει τη μεταφορά 200 εκατ. κυβικών μέτρων νερού με φυσική ροή, χωρίς αντλιοστάσια.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον «Εύρητο» συνέχεια των μεγάλων υδροδοτικών έργων του Μαραθώνα, του Μόρνου και του Ευήνου, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα, με το Δημόσιο να διατηρεί το 51% των μετοχών της.

