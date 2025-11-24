ΜέΡΑ25: Τέλος στη συνεργασία με Λαϊκή Ενότητα – Ο λόγος της διάσπασης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, μετά την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25 να βάλει «τέλος» στη συνεργασία με τη Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά.

Πρόκειται επί της ουσίας για μία σημαντική διάσπαση της ενωτικής πρωτοβουλίας ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά.

Αφορμή στάθηκαν τα βίαια γεγονότα του Πολυτεχνείου με την ΑΡΑΣ. Ο Γιάνης Βαρουφάκης και η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 καταδίκασαν εξαρχής το συμβάν και αποφάσισαν τη διακοπή της συνεργασίας με την ΑΡΑΣ. Αντιθέτως, το Σάββατο, η Λαϊκή Ενότητα παρείχε «κάλυψη» στην ΑΡΑΣ και κατηγόρησε το ΜέΡΑ25 για «προσπάθεια αποκλεισμού αυτών των δυνάμεων από διαδικασίες της αριστεράς ή από φορείς του μαζικού λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με την ανακοίνωσή της του περασμένου Σαββάτου, η οποία προσφέρει, ως μη όφειλε, κάλυψη στην απαράδεκτη δράση της οργάνωσης ΑΡΑΣ στον χώρο του Πολυτεχνείου δυο μέρες πριν την επέτειο της εξέγερσης, η Πολιτική Γραμματεία της ΛΑΕ-ΑΑ έθεσε τον εαυτό της εκτός της ενωτικής πρωτοβουλίας ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά.

Το ΜέΡΑ25 είχε έγκαιρα προειδοποιήσει ότι βίαιες και διχαστικές πράξεις, και βέβαια η συγκάλυψή τους, δεν συνάδουν με την ενότητα που πασχίζουμε να φέρουμε μεταξύ των δυνάμεων της Ανατρεπτικής Οικολογικής Αριστεράς.

Η σημερινή μας απόφαση επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα με την οποία το ΜέΡΑ25 προχωρά το εγχείρημα της ενότητας των δυνάμεων με ιστορική ευθύνη τον τερματισμό της βίας και της λεηλασίας Ανθρώπων και Φύσης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα από τις νεοφιλελεύθερες αυταρχικές κυβερνήσεις.

