Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο…»

Ο Ολυμπιακός με γκολ του Ελ Κααμπί πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναιτωλικός έβαλε δύσκολα στον αντίπαλο του και όπως παραδέχθηκε και ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του, άξιζε κάτι περισσότερο από την ήττα.

«Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Πάρα πολύ σπάνια μπορούμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι άνετα με μεγάλο σκορ. Μερικές φορές που το έχουμε καταφέρει έχει γίνει προς το τέλος του αγώνα. Σπάνια μπορούμε να τελειώσουμε ένα παιχνίδι από τη αρχή με 3-4 γκολ. Σήμερα, ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο…»

Στην ερώτηση τι δεν του άρεσε στον αγώνα, απάντησε: «Δεν μου άρεσε καθόλου που δώσαμε τόσο πολύ χώρο στον αντίπαλο, μας απείλησαν πάρα πολού, μας έκλεισαν, είναι πολύ μεγάλο λάθος να παίζουμε τόσο χαμηλά, δεν μπορούμε να το επιτρέπυομε αυτό. Αυτό όμως, συμβαίνει όταν δεν τελειώνεις καλά τη δουλειά ψηλά, τότε σε απειλούνε και σε φέρνουν σε δύσκολη θέση πιο πίσω. Αυτό συνέβη γιατί δεν είμασταν καλοί στην επίθεση».

Για τον τραυματισμό του Ρέτσου: «Βγήκε γιατί ζήτησε αλλαγή, αισθάνθηκε ενόλχηση, ακόμη δεν ξέρουμε, θα μας πει το ιατρικό τιμ, ελπίζουμε να μην εόιναι κάτι σοβαρό. Όμως, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο με τόσα παιχνίδια που παίζουμε».