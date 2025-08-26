Μενίδι: Με επιτυχία το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 24 Αυγούστου στο Μενίδι το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.

Συμμετείχαν πέντε χώρες με τα παραδοσιακά τους συγκροτήματα: Ιταλία, Σερβία, Βουλγαρία, Μπαγκλαντές, Ισπανία.

Ο κόσμος που παρακολούθησε την εκδήλωση είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την παραδοσιακή μουσική, τους χορούς, τις ενδυμασίες, τα χρώματα και τα λάβαρα από χώρες και τόπους λιγότερο ή περισσότερο μακρινούς από τον δικό του.

Να επικοινωνήσει με τα μέλη των παραδοσιακών συγκροτημάτων (όσο το επέτρεπε η γλώσσα κάθε χώρας), σε μια γιορτή όπου τιμήθηκε ο πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα και το αποτύπωμά τους στον κύριο τρόπο με τον οποίο αυτά εκδηλώνονται: τη μουσική και το χορό.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες:

Πέρα από το πλήθος κόσμου που παρακολούθησε αυτό το υπέροχο σμίξιμο των λαών, τον Δήμο Αμφιλοχίας εκπροσώπησαν: ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Κώστας Γαλάνης, ο γενικός γραμματέας του Δήμου κ. Γιώργος Αλπός, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γιάννης Πρεβεζιάνος και Βασίλης Μαλτέζος. Την Τοπική Κοινότητα Μενιδίου εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Γιώργος Κακαράντζας και ο τοπικός σύμβουλος κ. Νεκτάριος Πράσινος. Παρευρέθηκαν επίσης ο εφημέριος του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Μενιδίου, πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Θεολόγος Ντούβαλης και η πρόεδρος του συλλόγου γυναικών Μενιδίου "Ερωδιός" κ. Ναυσικά Σκεντέρη.

Ευχή όλων είναι τέτοιες εκδηλώσεις να επαναλαμβάνονται, γιατί η καλύτερη "γέφυρα" γνωριμίας, συναδέλφωσης και ειρήνης ανάμεσα στους λαούς είναι ο πολιτισμός!

Πηγή: sociologyalert.blogspot.com