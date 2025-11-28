Μενίδι: Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα της 14χρονης που απέβαλε μετά από άγριο ξυλοδαρμό

5
Δίωξη για κακούργημα στην 35χρονη μητέρα στο Μενίδι που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της ανήλικης εγκύου κόρης της στο Μενίδι με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει.
Η 14χρονη πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, όπου κατήγγειλε την μητέρα της.
Με εισαγγελική εντολή η ανήλικη βρίσκεται στο Παίδων.
Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για διακοπή κύησης.
Η υπόθεση παραπέμπεται σε ανακριτή.
Πηγή: cnn.gr