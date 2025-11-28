Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, 2025
Μενίδι: Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα της 14χρονης που απέβαλε μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Δίωξη για κακούργημα στην 35χρονη μητέρα στο Μενίδι που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της ανήλικης εγκύου κόρης της στο Μενίδι με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει.

Η 14χρονη πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, όπου κατήγγειλε την μητέρα της.

Με εισαγγελική εντολή η ανήλικη βρίσκεται στο Παίδων.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για διακοπή κύησης.

Η υπόθεση παραπέμπεται σε ανακριτή.

Πηγή: cnn.gr

