Μενίδι: Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης – Ο ιατροδικαστής δεν βρίσκει σημάδια αποβολής

Ανατροπή φέρεται να προκύπτει στην υπόθεση της 14χρονης στο Μενίδι που παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών με νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα, καθώς ο ιατροδικαστής δεν πιστοποιεί αποβολή.

O ιατροδικαστής αναφέρει ότι η 14χρονη δεν φέρει τραύματα που να προέρχονται από ξυλοδαρμό, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν αυτό που ήταν τυλιγμένο στην εφημερίδα, ήταν πράγματι έμβρυο.

Υπενθυμίζεται ότι το ανήλικο κορίτσι παρουσιάστηκε την Πέμπτη (27/11) στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών με ένα έμβρυο σε εφημερίδα.

Η ανήλικη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι απέβαλε το βρέφος που κυοφορούσε για 1,5 μήνα, μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη από την μητέρα της, η οποία και συνελήφθη.

Οι δηλώσεις του πατέρα

Ο πατέρας μιλώντας στο reader.gr υποστήριξε κατηγορηματικά ότι η κόρη του «αποκλείεται να ήταν έγκυος» και ότι δεν υπήρξε καμία άσκηση βίας από τη μητέρα της.

«Δεν ξέρω γιατί είπε η… αυτά τα ψέματα. Μάλλον γιατί είχε κλεφτεί και όταν η μητέρα της βρήκε το σπίτι όπου κρυβόταν, τότε η ίδια πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και είπε αυτά τα ψέματα», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως «δεν συναντήθηκαν καν η γυναίκα μου και η κόρη μου».

Για την ολοκλήρωση του πορίσματος, αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις τόσο στο κορίτσι όσο και στο βιολογικό υλικό που η ίδια παρέδωσε στους αστυνομικούς.