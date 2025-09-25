Μενίδι Αμφιλοχίας: Με συμμετοχή η ημερίδα για το παρόν και το μέλλον του Αμβρακικού κόλπου

Μια σημαντική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Μενίδι Αμφιλοχίας για την διαχείριση του Αμβρακικού κόλπου, το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου.

Συμμετείχαν οι φορείς οι φορείς: iSea, Tethys Research Institute, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το εργαστήριο Oceanus Lab του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, μαζί με το Blue Marine Foundation, οι οποίοι απαρτίζουν τη «Συμμαχία για τον Αμβρακικό», με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του Αμβρακικού Κόλπου.

Στη διοργάνωση της ημερίδας συμμετείχαν ο Δήμος Αμφιλοχίας, η Τοπική Κοινότητα Μενιδίου και ο Σύλλογος Γυναικών Μενιδίου "Ερωδιός".

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Γιώργος Κακαράντζας, πρόεδρος της Κοινότητας Μενιδίου και η Ναυσικά Σκεντέρη, πρόεδρος του συλλόγου γυναικών Μενιδίου "Ερωδιός".

Παρευρέθησαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Μενιδίου κ. Γιώργος Κακαράντζας, ο Λιμενάρχης Αμφιλοχίας κ. Χρήστος Καλύβας και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μενιδίου "Ερωδιός" κ. Ναυσικά Σκεντέρη.

Το παρόν έδωσαν πολλοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς που δραστηριοποιούνται στον Αμβρακικό κόλπο.

Μεγάλη ήταν και η προσέλευση του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, από τους ομιλητές έγινε αναφορά μεταξύ άλλων:**

Στα ρινοδέλφινα του Αμβρακικού ως βιολογικούς δείκτες υγείας του οικοσυστήματος

Στην εξέλιξη ενός μοναδικού προγράμματος για τις θαλάσσιες χελώνες, από το αστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο "Αρχέλων"

Στη σημασία του Αμβρακικού κόλπου ως καταφυγίου πουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο

Στην αλιεία στον Αμβρακικό και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει

Στη χαρτογράφηση θαλασσίων οικοτόπων και τα φαινόμενα ανοξίας στον Αμβρακικό

Σε προγράμματα αποκατάστασης του Αμβρακικού κόλπου

Στις κοινές προσπάθειες και δράσεις για καλύτερη διαχείριση. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι: Ρωξάνη Ναασάν Άγα - Σπυριδοπούλου, υπεύθυνη προγραμμάτων iSea (www.isea.com.gr)

Μανόλια Βουγιούκαλου, υπεύθυνη προγραμμάτων Υγροτόπων της Ορνιθολογικής Εταιρείας (https://ornithologiki.gr/el/)

Δάφνη Μαυρογιώργου, διευθύντρια του αστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου "Αρχέλων" για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας (https://archelon.gr/)

Ζοάν Γκονσάλβο, υπεύθυνος του προγράμματος Ionian Dolphin Project του Tethys Research Institute (https://tethys.org/)

Δημήτρης Μουτόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών (https://scholar.google.gr/citations?user=mRPu400AAAAJ&hl=el)

Μαρία Γεραγά, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/personal/staff)

Άντζελα Λάζου - Ντην, project manager στο Blue Marine Foundation (https://www.bluemarinefoundation.com/) * Πληροφορίες από το site της Ορνιθολογικής Εταιρείας: https://ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-ekpaideush/ekdiloseis/2095-ekdilosi-tis-symmaxias-gia-ton-amvrakiko ** Πληροφορίες από το πρόγραμμα της ημερίδας. Ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στους ομιλητές και στον κόσμο. Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση, ενώ υπάρχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Δείτε φωτογραφίες: