Μενίδι Αμφιλοχίας: «Αγάπη χωρίς όρους με όρια» το θέμα της ομιλίας του Φαίδωνα Καλοτεράκη

Για την «Αγάπη χωρίς όρους με όρια» θα μιλήσει ο ψυχολόγος Φαίδων Καλοτεράκη, στο πλαίσιο των μηνιαίων ομιλιών που πραγματοποιούνται στο Μενίδι Αμφιλοχίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 7 απόγευμα και πρόκειται για τη δεύτερη ομιλία για θέματα γάμου και οικογένειας.

Ο ψυχολόγος – ομιλητής έχει πλούσια εμπειρία στον ευαίσθητο χώρο των εξαρτήσεων.

Βιογραφικό ομιλητή

Ο Φαίδων Καλοτεράκης γεννήθηκε το 1959 είναι Ειδικός Βοηθός Διευθυντή ΚΕΘΕΑ και απασχολείται στον χώρο των εξαρτήσεων από το 1980. Είναι κάτοχος του πτυχίου Bachelor of Religious Education του Kuyper College του Michigan και του πτυχίου Master of Worldview Studies in Philosophy and Psychotherapy του I.C.S. του Toronto.

Είναι μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής για την Πιστοποίηση Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης (ICRC) σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία.

Είναι επίσης ο εκπρόσωπος του ΚΕΘΕΑ στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του ΟΗΕ και μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (IFNGO).

Είναι εξωτερικός συνεργάτης και μέλος της Ομάδας Ειδικών Roaster of Experts του United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) με πεδίο ευθύνης την Κεντρική Ασία.

Έχει διατελέσει πρώτος συντονιστής της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υπήρξε μέλος Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων.

Είναι μέλος της συντακτικής συμβουλευτικής ομάδας του International Journal of Therapeutic Communities.

Είναι εξωτερικός επόπτης του Εθνικού Κέντρου για τις εξαρτήσεις της Βουλγαρίας, όπου εκπαιδεύει ειδικούς στο χώρο των εξαρτήσεων (ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς) από το 1992.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC) και μέλος της ομάδας εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την πρόληψη των εξαρτήσεων και της νεανικής παραβατικότητας.

Συντονίζει τη θεματική ενότητα για τις εξαρτήσεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει διδάξει ως επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (San Diego), στη Σχολή Κοινωνικής Διοίκησης και στο Εργαστήριο Εγκληματολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Διδάσκει επίσης στην Αστυνομική Ακαδημία Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης καθώς και στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

Έχει κάνει σπουδές στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης στα θεωρητικά, στο πιάνο και στα κρουστά. Δίδαξε μουσική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θεωρητικά στο Ωδείο Βορείου Ελλάδος.

Έχει πλούσια δισκογραφική δραστηριότητα ως συνθέτης και ως μέλος του συγκροτήματος ΠΑΡΟΙΚΟΙ.

Έχει γράψει μουσική για το θέατρο και έχει διευθύνει χορωδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Υπήρξε πρώτος πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Χριστιανών Καλλιτεχνών και συνεχίζει να είναι μέλος.