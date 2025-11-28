Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, 2025
Μενίδι: 14χρονη εμφανίστηκε σε ΑΤ με νεκρό έμβρυο – Τη χτύπησε άσχημα η μητέρα της και απέβαλε

Αποτροπιασμός στο Μενίδι με κορίτσι 14 ετών που παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών με νεκρό έμβρυο σε σακούλα και κατήγγειλε ότι η μητέρα της την χτύπησε τόσο άσχημα που εξαιτίας τους ξυλοδαρμού απέβαλε.

Η 14χρονη έχει μεταφερθεί, με εισαγγελική εντολή, στο νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύεται και το έμβρυο στην ιατροδικαστική για να βρουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr η 14χρονη είπε στους αστυνομικούς οι οποίοι σοκαρίστηκαν με το περιστατικό πως η 54χρονη μητέρα της (υπήκοος Αλβανίας), η οποία και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, την χτύπησε τόσο άσχημα που εξαιτίας τους ξυλοδαρμού απέβαλε.

