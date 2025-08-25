Μελίνα Νικολαΐδη: Το σπαρακτικό «αντίο» στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – «Το αγγελάκι μου»

Καταρρακωμένη η κόρη του Ντέμη Νικολαΐδη, Μελίνα για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Η 41χρονη πέθανε το Σάββατο 23 Αυγούστου έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 ημέρες στον Ευαγγελισμό, η υγεία της ωστόσο παρουσίασε επιδείνωση. Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Αυγούστου, η κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή την αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στα social media, καθώς δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία της με την εκλιπούσα, στην όποια φαίνεται να κρατάει η μία το χέρι της άλλης.

«Το αγγελάκι μου» έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram story που έκανε.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης διατηρούσαν σχέση από το 2022, κρατώντας την αρχικά μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας. Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κοινή εμφάνιση δημοσίως τον Μάιο του 2023, στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης είχε αναρτήσει για πρώτη φορά κοινή φωτογραφία στο Instagram με τη σύντροφο και την κόρη του στη συναυλία των Coldplay. Συγκεκριμένα, στις 8 Ιουνίου του 2024, είχαν τραβήξει και οι τρεις μαζί ένα στιγμιότυπο από το ΟΑΚΑ.

Δείτε τη φωτογραφία

Τα μέλη της οικογένειας της 41χρονης προχώρησαν σε μία δημοσίευση την Κυριακή στο Facebook, αναφέροντας πως η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Παράλληλα, δήλωσαν ότι η επιθυμία τους είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.

Πηγή: protothema.gr