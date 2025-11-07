Μελίνα Ασλανίδου: Πότε και γιατί η Μαρινέλλα της είπε να μην κοιτάει τα… πόδια της

Μια τρυφερή στιγμή θυμήθηκε η Μελίνα Ασλανίδου, με τη Μαρινέλλα, όταν η μεγάλη τραγουδίστρια της είπε: «Μικρή, έχεις ωραία φωνή, αλλά δε θα κοιτάς τα πόδια σου όταν τραγουδάς».

Η Μελίνα Ασλανίδου παραχώρησε μια συγκινητική συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, όπου μίλησε για τη μεγάλη της αγάπη για το τραγούδι και τη μουσική, τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων, αλλά και τις απώλειες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή της.

«Σπούδασα βοηθός μικροβιολόγου», αποκάλυψε η τραγουδίστρια, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο ήθελε απλώς έναν τρόπο να φύγει από το σπίτι και να ακολουθήσει το όνειρό της.

«Ήταν πολύ σημαντική απόφαση για εμένα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά αγαπούσα, γιατί ήξερα από 4 χρονών ότι αγαπώ τη μουσική και το τραγούδι. Τραγουδούσα τα “Τσίλικα” της Χαρούλας Αλεξίου», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξομολογήθηκε, οι γονείς της ήταν αυστηροί, ειδικά ο πατέρας της. «Αν έλεγα στους γονείς μου ότι θα πάω στο ωδείο, θα μου έλεγαν “δεν πας πουθενά, θα κάτσεις να προσέχεις τη γιαγιά και τον παππού”. Ο μπαμπάς ήταν πιο αυστηρός. Επειδή είχα έντονο σεβασμό για τους γονείς μου, δεν θα άφηνα τον θυμό μου να υπερισχύσει. Θα έκανα αυτό που ήθελαν εκείνοι», εξομολογήθηκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melina Aslanidou (@officialaslanidoumelina)

Από τη σερβιτόρα στο «Αβγό του Κόκορα»

Η πορεία της στο τραγούδι ξεκίνησε σχεδόν τυχαία. «Τραγουδούσα όλη την ημέρα στο καφέ που δούλευα ως σερβιτόρα και ένας φίλος μου πρότεινε να πάω να δουλέψω σε ένα ρεμπετάδικο της Θεσσαλονίκης, στο “Αβγό του Κόκορα”. Έτσι πήγα και έτσι ξεκίνησα», ανέφερε.

Η συνέχεια ήταν καταιγιστική. Πολύ σύντομα, μεγάλοι καλλιτέχνες έσπευσαν να την ακούσουν από κοντά. «Είχαν έρθει να με ακούσουν όλοι… ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιάννης Κότσιρας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Μελίνα Καννά, ο Τζίμης Πανούσης. Πήγαινε από στόμα σε στόμα», θυμήθηκε με συγκίνηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melina Aslanidou (@officialaslanidoumelina)

Η φωνή της και οι άνθρωποι που την πίστεψαν

Η Μελίνα Ασλανίδου εξομολογήθηκε πως στην αρχή δεν είχε καταλάβει πόσο ξεχωριστή ήταν η χροιά της φωνής της. «Η Δήμητρα Γαλάνη μου το είχε πει, εγώ όμως δεν καταλάβαινα τι δώρο κουβαλάω», είπε.

Ανάμεσα στις πιο τρυφερές αναμνήσεις της, ξεχωρίζει μια στιγμή με τη Μαρινέλλα. «Η Μαρινέλλα είχε έρθει στην πρεμιέρα, στο καμαρίνι και μου είχε πει “μικρή, έχεις ωραία φωνή, αλλά δε θα κοιτάς τα πόδια σου όταν τραγουδάς”. Ντρεπόμουν», ανέφερε.

«Η ουσία είναι να μην χάνεις την επαφή με τον εαυτό σου»

Η τραγουδίστρια μίλησε και για το πώς βλέπει τη δημοσιότητα και τη λάμψη του χώρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της γείωσης.

«Η ουσία είναι να μην χάνεις την επαφή με τον εαυτό σου, γιατί χάνεσαι από τα φώτα. Όταν κρατάς ζωντανό το μικρό Μελινάκι και θα κοιμηθείς ήρεμα, αυτή είναι η ουσία. Όποιος άνθρωπος εκτίθεται, “φεύγει” λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση! Είναι κομμάτι αυτού του δρόμου και εκεί μαθαίνεις τη γείωση, γιατί όπως ανεβαίνεις, κατεβαίνεις», τόνισε.

Η σχέση με τη μητέρα της

Η σχέση της με τη μητέρα της φαίνεται να είναι πολύ στενή και γεμάτη θαυμασμό. «Η μαμά μου είναι μία γυναίκα δυνατή, με πάρα πολύ χιούμορ. Μοιάζουμε! Είναι έξω καρδιά, κοινωνικός άνθρωπος. Κάνει παρέα με νεότερα κορίτσια, κάνει εκδρομές, προσέχει τη γιαγιά, είναι καλός άνθρωπος!», είπε με τρυφερότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vaso Nakopoulou (@nakopoulouvaso)

Οι απώλειες που τη διαμόρφωσαν

Με λόγια βαθιά συγκινητικά, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε και για τις απώλειες που βίωσε από μικρή ηλικία, με πιο οδυνηρή εκείνη του αδερφού της.

«Σε πολύ μικρή ηλικία έχασα νέα παιδιά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να το “χωνέψει”. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Ένα ζωντανό παιδί δύο μέτρα που σφύζει από υγεία, ξαφνικά δεν υπάρχει. Δεν θα ξαναμπεί στο σπίτι. Είναι πολύ βαρύ! Περνάς από μεγάλη διαδικασία», είπε συγκινημένη.

Όπως εξήγησε, μέσα από τον πόνο βρήκε ένα βαθύτερο νόημα για τη ζωή. «Είναι ένα πολύ δυνατό μάθημα για να συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να συμβεί σε όλους μας και ότι η ζωή είναι όντως πολύ μικρή», εξομολογήθηκε.

Η συνέντευξη της Μελίνας Ασλανίδου ήταν μια από τις πιο ανθρώπινες και ουσιαστικές εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας πως πίσω από τη δυναμική της φωνή κρύβεται μια γυναίκα γεμάτη συναίσθημα, ευαισθησία και βαθιά αυτογνωσία.

Πηγή: womenonly.skai.gr