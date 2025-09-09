Μείωση - κατάργηση ΕΝΦΙΑ: Ποιους οικισμούς δεν… αφορά στην Αιτωλοακαρνανία

Η μείωση και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2026 και το 2027 αντίστοιχα αφήνει εκτός αρκετούς οικισμούς στην Αιτωλοακαρνανία, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση». Μετά τις έδρες των Δήμων μόλις 10 Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό το 2026 και την πλήρη κατάργησή του το 2027 σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως είναι «χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας».Έτσι, ανακοίνωσε από πως από το 2026 μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ, στις πρώτες κατοικίες σε χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους. «Καταργείται εντελώς το 2027», ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό κίνητρο και για να παραμείνουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους αλλά και για να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα τάση που βλέπουμε πια να διαμορφώνεται, και με στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες, συμπολίτες μας οι οποίοι φεύγουν από τις πόλεις και επιλέγουν να πάνε και να ζήσουν στο ελληνικό χωριό», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τo μέτρο της Κυβέρνησης αφορά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επαρχίας, καθώς με τη δημογραφική συρρίκνωση των τελευταίων ετών έχει μειωθεί και ο αριθμός των χωριών που πλέον αριθμούν πάνω από 1.500 κατοίκους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αιτωλοακαρνανία με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής εάν εξαιρέσει κανείς τις πόλεις - έδρες των επτά Δήμων της περιοχής, δηλαδή Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Αμφιλοχία, Θέρμο, Βόνιτσα και Αστακό, μόλις 10 κοινότητες – οικισμοί έχουν πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους. Οι υπόλοιπες 225 Κοινότητες στην Αιτωλοακαρνανία προφανώς εντάσσονται στο μέτρο της Κυβέρνησης για τον ΕΝΦΙΑ. Έτσι το «ερώτημα» με τη δημογραφική συρρίκνωση δεν είναι ποιες κοινότητες αφορά το μέτρο της μείωσης και σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, καθώς αφορά σχεδόν το σύνολο της υπαίθρου, αλλά ποιες κοινότητες δεν αφορά…

Στην Αιτωλοακαρνανία λοιπόν οι Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων (πέρα από τις έδρες των Δήμων) είναι οι εξής (σε παρένθεση ο πληθυσμός τους) :

Δήμος Μεσολογγίου

1. Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού (4.813)

2. Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου (3.121)

3. Δημοτική Κοινότητα Κατοχής (2.514)

Δήμος Αγρινίου

4. Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου (6.194)

5. Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου (2.669)

6. Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου (2.560)

7. Δημοτική Κοινότητα Ελαιοφύτου (1.525)

8. Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς (1.763)

Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

9. Δημοτική Κοινότητα Κατούνας (1.634)

10. Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου (2.029)

Αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω της μείωσης του πληθυσμού που συνολικά στην Αιτωλοακαρνανία στην τελευταία απογραφή ανήλθε στο 8,8%, πολλά χωριά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κεφαλοχώρια είδαν το πληθυσμό τους να μειώνονται κάτω από τους 1.500 κατοίκους και έτσι πλέον υπάγονται στο μέτρο της μείωσης και σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ. Για παράδειγμα χωριά όπως το Ευηνοχώρι, η Ματαράγκα, η

Παραβόλα, οι Φυτείες Ξηρομέρου, η Μεγάλη Χώρα, η Νεάπολη, το Αντίρριο, το Δοκίμι, τα Καλύβια, το Μοναστηράκι Βόνιτσας αριθμούν μεν πάνω από 1.000 κατοίκους αλλά βρίσκονται πλέον κάτω από το όριο των 1.500 κατοίκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτρο αφορά τους κατοίκους των χωριών και την πρώτη κατοικία. Έτσι για το εξοχικό ή το σπίτι του παππού στο χωριό, ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει καταβληθεί κανονικά και χωρίς μείωση.

Εφημερίδα «Συνείδηση»