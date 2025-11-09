Μειώσεις φόρων 1,5 δισ. ευρώ για 4 εκατομμύρια πολίτες το 2026 – Τι αλλάζει άμεσα και για ποιους

Νόμο του Κράτους θα αποτελεί και επισήμως η φορολογική μεταρρύθμιση από την ερχόμενη εβδομάδα, μόλις δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νέες ελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές. Οι μειώσεις φόρων μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία και αναμένεται να αυξήσουν τα εισοδήματα εκατομμυρίων νοικοκυριών από την 1.1.2026 -ή και πολύ νωρίτερα όμως σε πολλές περιπτώσεις.

Και πριν καν ψηφιστούν ακόμα αυτές οι αλλαγές, η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή taxcalc2025.minfin.gr, την οποία έθεσε προ μηνός σε χρήση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δέχθηκε πάνω από 530.000 επισκέψεις από φορολογουμένους, προκειμένου να υπολογίσουν το όφελος το οποίο αποκομίζει ατομικά ο καθένας εξ αυτών ή τα μέλη της οικογένειάς του (ιδίως νέοι, γονείς με παιδιά, μισθωτοί, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες) από τις αλλαγές που θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται άμεσα στη φορολογία εισοδήματος.

Τα οφέλη προκύπτουν συνδυαστικά με πολλούς τρόπους: ο νέος νόμος «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» περιλαμβάνει μόνιμες μειώσεις φόρων και φοροαπαλλαγές ύψους 1,5 δισ. ευρώ για το 2026 αλλά, επιπλέον, και σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο.

Καθώς εκτυλίσσονται όμως τα φορολογικά μέτρα, τα κέρδη από την εφαρμογή τους αυξάνονται σε 2,5 δισ. ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση, από το 2027 και κάθε χρόνο μετά. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, πρόκειται για τη «μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη μεταπολίτευση», σε μια συγκυρία μάλιστα όπου άλλες χώρες στην ΕΕ συζητούν νέα μέτρα λιτότητας και περικοπές, λόγω υψηλών ελλειμμάτων.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Από τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν, όφελος θα έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν καθόλου φόρους εισοδήματος εφόσον, μετά και τις ονομαστικές αυξήσεις αποδοχών που προβλέπεται να λάβουν από το 2026 και μετά, θα έπαυαν οι περισσότεροι να μένουν αφορολόγητοι.

Αυτό αφορά και μισθωτούς οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος προβλέπεται να αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο πλέον από 880 ευρώ σήμερα στα 950 το 2027. ‘Αμεσα πάντως, πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να δουν αύξηση εισοδήματος, λόγω μείωσης των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται από 22% σε 20% για εισοδήματα10.000-20.000 ευρώ, από 28% σε 26% για εισοδήματα 20.000-30.000 ευρώ, και από 36% σε 34% για εισοδήματα 30.000-40.000 ευρώ. Παράλληλα, εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000-60.000 ευρώ, ενώ διατηρείται στο 44% μόνο για τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Αυξήσεις μισθών με μειώσεις φόρων

Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι θα δουν πρώτοι τα οφέλη από τις μειώσεις στον φόρο εισοδήματος -ως αύξηση των καθαρών αποδοχών τους- στην μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2026, την οποία προπληρώνονται στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ωστόσο αυτό εξαρτάται και από τον βαθμό ετοιμότητας των εκκαθαριστών μισθοδοσίας κάθε φορέα ή υπηρεσίας ξεχωριστά, να εφαρμόσουν άμεσα τις αλλαγές που ψηφίστηκαν. Σε περίπτωση που δεν προλάβουν ως τον Δεκέμβριο να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση μισθοδοσίας με τα νέα δεδομένα, το καθαρό όφελος θα αποδοθεί σε κάθε δικαιούχο από Ιανουάριο και μετά. Αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, θα δουν έμμεση αύξηση λόγω μείωσης του φόρου που τους παρακρατείται, με τη μισθοδοσία που θα λάβουν στα τέλη Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό όφελος θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος που θα εκδοθούν την άνοιξη του 2027. Ο τελικός πρόσθετος φόρος θα είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με εφέτος, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους δεν διενεργείται η μηνιαία παρακράτηση αναλογικά όπως σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οικογένειες με παιδιά κερδίζουν έως 7.200 ευρώ

Οι οικογένειες με παιδιά αποτελούν τους μεγάλους κερδισμένους της φορολογικής μεταρρύθμισης με δραστικές μειώσεις στους συντελεστές. Για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, ο συντελεστής μειώνεται από 22% στο 18% για οικογένειες με ένα παιδί, στο 16% για δύο παιδιά, στο 9% για τρία παιδιά, και μηδενίζεται πλήρως για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.