Μέγκι Ντρίο: “H Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν κάνει για τηλεόραση”

Την Μέγκι Ντρίο συνέλαβαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο και μίλησε για όλους! Το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε, μάλιστα, τόσο στην απόφαση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου να βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίας του Shopping Star όσο και τη διάθεση της Ραμόνας Βλαντή να πάρει μια θέση κριτή στο My Style Rocks.

Ειδικότερα, η Μέγκι Ντρίο σημείωσε χαρακτηριστικά πως «θα ήθελα εγώ να περάσω έξω από το My Style Rocks; Από αυτό το χάλι που γίνεται στο My Style Rocks; Θα ήθελα; Με ρώτησε κανείς; Ούτε στιλ έχουν τα κορίτσια, ούτε εκπομπή γίνεται και κάθε μέρα αλλάζουν πρόσωπα. Για την Ραμόνα δεν θα πω τίποτα, μην μου ξαναμιλήσετε γι’ αυτήν όπως και εκείνη λέει για μένα «μην ξαναμιλήσετε για την Μέγκι». Βαρέθηκα να δίνω έμφαση και δύναμη τηλεοπτική σε άτομα τα οποία δεν αξίζουν τίποτα για μένα. Ας ηρεμήσει όμως λίγο γιατί εγώ έχω ακούσει ότι δεν θα μπει στην επιτροπή του My Style Rocks, η Ραμόνα».

«Το Shopping Star δεν το βλέπει κανείς, χάθηκε το κορίτσι (σ.σ. Ηλιάνα Παπαγεωργίου) σε αυτό το πρότζεκτ, δεν της πάει καθόλου το πρότζεκτ αυτό. Κακώς έφυγε τότε από το GNTM. H Ηλιάνα Παπαγεωργίου, γενικά, δεν κάνει για την τηλεόραση κατ’ εμέ».

«Είναι ένα καταξιωμένο μοντέλο, το οποίο έπρεπε να κοιτάξει να κάνει καριέρα και αυτή τη στιγμή χάθηκε στα μονοπάτια της τηλεόρασης» υπογράμμισε, επίσης, η Μέγκι Ντρίο στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.