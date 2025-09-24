Μεγανήσι: Πράσινο φως για υπερπολυτελή τουριστική επένδυση με μπουτίκ ξενοδοχείο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος στη θέση Ελιά ανατολικά του οικισμού Κατωμέρι στο Μεγανήσι. Περιλαμβάνει ιστιοπλοϊκό όμιλο, ελικοδρόμιο και παραθεριστικές επαύλεις.

Ειδικότερα, η επένδυση αφορά την κατασκευή μιας μικρού μεγέθους μπουτίκ ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών, ιστιοπλοϊκού ομίλου-σχολής, πεδίου προσγείωσης-απογείωσης ελικοπτέρου και μέχρι 14 τουριστικών παραθεριστικών επαύλεων και κατοικιών. Όλες οι κτιριακές κατασκευές θα εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτονομία μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ, με σύστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Το σύνολο θα λειτουργεί ως ιδιωτικό τουριστικό θέρετρο για πολύ υψηλού εισοδηματικού επιπέδου κατοίκους και επισκέπτες.

Η επένδυση περιλαμβάνει ένα ευρύτατο σύνολο κοινόχρηστων παροχών, όπως ιδιωτικό πεδίο προσγείωσης – απογείωσης ελικοπτέρου, μικρές πλωτές προβλήτες, χώρους άθλησης, σχολή ιστιοπλοΐας στην οποία θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης για μαθήματα -εκπαίδευση στους μόνιμους κατοίκους του Μεγανησίου και στην μικρή τουριστική μονάδα χώροι εστίασης, spa και θαλασσοθεραπεία καθώς και υπηρεσία φύλαξης, επισκευής και συντήρησης των ακινήτων. Η κίνηση και η εξυπηρέτηση πρόσβασης των κατοίκων εντός της περιοχής επέμβασης θα γίνεται με, κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σκάφη.

Ουσιαστικά η επένδυση αφορά στη δημιουργία μιας σύνθετης επένδυσης που σκοπό έχει την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσα από ένα επενδυτικό σύμπλεγμα παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων.

Η σύνταξη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου αποσκοπεί στην αξιοποίηση του υπό μελέτη ακινήτου και συγκεκριμένα στην αύξηση του δημοσιονομικού οφέλους δεδομένου ότι θα συνδυάζονται η παραθεριστική χρήση με την ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Επίσης, αποσκοπεί στην αναπτυξιακή προοπτική δεδομένου ότι οι νέες χρήσεις από τον χαρακτήρα και την κλίμακά τους ενδυναμώνουν το τοπικό τουριστικό προϊόν και τον τουρισμό του νησιού κατ’ επέκταση, ενώ δίνουν τη δυνατότητα για δημιουργία παραθεριστικής κατοικίας στην περιοχή, φαινόμενο που έχει σημειώσει ζήτηση. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας τόσο κατά την υλοποίηση του υπό μελέτη Σχεδίου όσο και μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους έργων και έναρξη λειτουργίας της τουριστικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συσχέτιση χωροταξικών επιλογών και δημοσιονομικών στόχων, δεδομένου ότι η δυνατότητα ανάπτυξης νέων χρήσεων στην κατεύθυνση του παραθερισμού και της εν δυνάμει μόνιμης κατοικίας και αναψυχής συμβαδίζει με το χαρακτήρα της περιοχής και τις γενικότερες κατευθύνσεις του γενικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Σημειώνεται πως την πρόσβαση στην εν λόγω επένδυση, θα εξυπηρετούν υφιστάμενα στην περιοχή αγροτικά μονοπάτια που είναι χαρακτηρισμένα κοινόχρηστοι δρόμοι, ενώ ταυτόχρονα συστάθηκαν δουλείες διόδου από όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν πρόσωπο στα παραπάνω αναγνωρισθέντα ως κοινόχρηστα μονοπάτια με σκοπό να τεθούν σε κοινή χρήση πρόσθετες λωρίδες, για αύξηση του πλάτους του κοινόχρηστου μονοπατιού, ώστε αυτό να αποκτήσει πλάτος 6 μέτρων, για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στην περιοχή. H περιοχή επέμβασης αποτελείται από 3 τμήματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με υφιστάμενο μονοπάτι.

Πηγή: travel.gr