Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές στοιχημάτιζαν σε αγώνες ποδοσφαίρου!

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας, Ιμπραχίμ Χατσιοσμάνογλου, παρέθεσε συνέντευξη Τύπου για το σχετικό θέμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τους συνολικά 571 ρέφερι των επαγγελματικών κατηγοριών, οι 371 έχουν λογαριασμό σε στοιχηματικές εταιρείες. Από αυτούς οι 152 διαπιστωμένα έχουν παίξει στοίχημα… Μάλιστα, ένας ρέφερι έχει ποντάρει σε 18.227 αγώνες, ενώ συνολικά 10 διαιτητές τουλάχιστον 10.000 αγώνες.

«Είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρο από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση», δήλωσε ο Χατσιοσμάνογλου, ο οποίος ανέφερε ότι 22 από τους 371 είναι διαιτητές που αγωνίζονται σε εθνικό επίπεδο («ανώτερο επίπεδο»). Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας, πάντως, δεν διευκρίνισε την ταυτότητά τους ούτε ανέφερε εάν υπήρχαν ύποπτοι για στοιχήματα σε αγώνες που διαιτήτευσαν.

newsbomb.gr