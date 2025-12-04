Μεγάλο κρητικό γλέντι στο Αγρίνιο – Θριαμβευτικό ξεφάντωμα με τον Νίκο Καρκάνη

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Νομού Αιτωλοακαρνανίας διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά το καθιερωμένο ετήσιο κρητικό γλέντι στο Αγρίνιο, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, με τον Νίκο Καρκάνη

Ο Νίκος Καρκάνης, ο ανερχόμενος καλλιτέχνης που ξεσηκώνει με τις εμφανίσεις του στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, μαζί με το συγκρότημα του από τα Σφακιά απογείωσαν μουσικά τη βραδιά.

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση του Παγκρήτιου Συλλόγου:

Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες, χορευτές και φίλοι του Παγκρήτιου Συλλόγου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά για τη παρουσία σας στο ετήσιο κρητικό γλέντι που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στο Αγρίνιο!

Μας τιμήσατε με τη ζωντάνια, το μεγάλο αριθμό καλεσμένων, τη θετική σας διάθεση, και κάνατε τη χοροεσπερίδα μας πραγματικά ξεχωριστή! Ευχαριστούμε θερμά το υπέροχο μουσικό συγκρότημα του Νίκου Καρκάνη και κάθε άνθρωπο που πρόσφερε χρόνο και κόπο για να πραγματοποιηθεί αυτό το όμορφο γλέντι που θα μείνει αξέχαστο! Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ αξίζει επίσης στους χορηγούς και υποστηρικτές μας, που με τη συμβολή τους βοηθούν να συνεχίζουμε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας. Η έντονη παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό!

Με το καλό να ξανασμίξουμε σε γλέντια και χαρές!!