Μεγάλο «κεφάλαιο» στο Αγρίνιο το σκάκι για τους μαθητές – Την Κυριακή το 15ο σχολικό πρωτάθλημα

Αυτή την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025, το 15ο σχολικό πρωτάθλημα στο Παπαστράτειο Μέγαρο, με το Αγρίνιο να είναι η μόνη πόλη στη Δυτική Ελλάδα που διοργανώνει δύο σχολικά πρωταθλήματα το χρόνο.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την διεξαγωγή του 15 ου σχολικού πρωταθλήματος σκακιού, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο απ’ όλη σχεδόν την Αιτωλοακαρνανία!

Κάθε φορά οι συμμετοχές αυξάνονται, ενώ την Κυριακή 23.11.25, που θα διεξαχθεί το 15ο σχολικό πρωτάθλημα στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, ακόμη και αν ένας μαθητής δηλώσει συμμετοχή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θα μπορέσει να συμμετάσχει. Οι συμμετοχές μάλιστα αυτή την φορά φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς ως και την Τετάρτη 19.11.25 είχαν δηλώσει συμμετοχή ήδη 150 μαθητές! Αξίζει να τονίσουμε ότι το σκάκι κερδίζει συνεχώς «έδαφος» στο Αγρίνιο και την υπόλοιπη Αιτωλοακαρνανία και απόδειξη αυτού είναι ότι το Αγρίνιο είναι η μόνη πόλη στην Δυτική Ελλάδα όπου έχει την δυνατότητα και διοργανώνει δύο σχολικά πρωταθλήματα κάθε χρόνο!

Ο Προπονητής της Σκακιστικής Ακαδημίας της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (ΓΕΑ), Μπάμπης Τζότζολης, μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Έχει γίνει θεσμός πλέον το σχολικό πρωτάθλημα σκακιού. Στο 15 ο σχολικό πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, ενώ ως και την Τετάρτη το απόγευμα είχαν δηλώσει συμμετοχή 150 μαθητές από την Αμφιλοχία, το Αιτωλικό, τη Ναύπακτο, το Θέρμο και το Αγρίνιο.

Αξίζει να τονίσουμε πως δηλώσεις συμμετοχής θα δεχόμαστε ακόμη και την τελευταία στιγμή, πριν δηλαδή από την έναρξη του πρωταθλήματος. Αν δηλαδή έρθει κάποιος μαθητής στο Παπαστράτειο Μέγαρο ακόμη και στις 09.00 ή στις 09.30 το πρωί της Κυριακής (23.11.25) θα μπορεί να συμμετάσχει στο σχολικό πρωτάθλημα, έστω και από τον δεύτερο γύρο, ενώ ο κάθε παίχτης θα παίζει πέντε γύρους μόνο με συνομήλικό του.

Το πρώτο σχολικό πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε το 2014 όπου συμμετείχαν 60 παιδιά, ενώ από τότε συνεχώς οι μαθητές αυξάνονταν με την κορύφωση να καταγράφεται πριν τον covid με τη συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα συνολικά 210 παιδιών. Μετά τη λήξη της πανδημίας έγινε πάλι ένα ξεκίνημα και το στο σχολικό πρωτάθλημα που διεξήχθη το καλοκαίρι συμμετείχαν 160 άτομα, ενώ το περασμένο Νοέμβριο συμμετείχαν 175 μαθητές.

Την Κυριακή η εκτίμηση είναι ότι στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 180 με 200 μαθητές, όπου είναι πάρα πολύ καλός αριθμός, αν ειδικά αναλογιστεί κανείς ότι πραγματοποιούμε δύο σχολικά πρωταθλήματα σκακιού τον χρόνο. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που ασχολούνται με το σκάκι αυξάνουν την επίδοσή τους στο σχολείο κατά 40% και οι δεξιότητες της συγκέντρωσης, την πειθαρχίας, της κατάστρωσης ενός σχεδίου στο σκάκι και στα μαθήματα γενικότερα αναπτύσσονται ιδιαίτερα, όταν το παιδί αρχίζει να ασχολείται με το σκάκι από την πρώτη και την δευτέρα δημοτικού. Πλέον, στην έκτη δημοτικού το παιδί έχει αναπτύξει όλες αυτές τις δεξιότητες που θα το βοηθήσουν και στο σχολείο και στη ζωή του γενικότερα.

Γίνεται μια συνολική προσπάθεια για να αναπτυχθεί στο σκάκι στην περιοχή μας, τόσο από το τμήμα της ΓΕΑ όσο και από το αντίστοιχο του Δήμου Αγρινίου και τον Γρηγόρη Κολοβό που είναι προπονητής σκακιού εκεί.

Στην Δυτική Ελλάδα αξίζει να αναφέρουμε ότι το Αγρίνιο είναι η μόνη πόλη που μπορεί και διοργανώνει δύο σχολικά πρωταθλήματα το χρόνο. Το ένα πραγματοποιείται τον Νοέμβριο και το άλλο διοργανώνεται στην λήξη της σχολικής χρονιάς, τον Ιούλιο». Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο 693 1 121 117 (Μπάμπης Τζότζολης), ενώ το 15 ο σχολικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί την Κυριακή 23.11.25 και ώρα 09:30 π.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»