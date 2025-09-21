Μεγάλο ενδιαφέρον για τη νόσο Alzheimer σε εκδήλωση στο Αγρίνιο - Ομιλήτρια η πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου

Ενδιαφέροντα αλλά και ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με νόσο Alzheimer στη χώρα μας, παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση με αξιοσημείωτη απήχηση που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το απόγευμα της Κυριακής (21.09.25).

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Δρ. Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος – ψυχίατρος, πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer.

Η κ. Σακκά, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τη νόσο Alzheimer στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, καθώς και τις δράσεις υποστήριξης που αναπτύσσονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο!

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι πάσχουν ήδη από άνοια, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Δήμου Αγρινίου σε ζητήματα δημόσιας υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τη σημαντική εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου, μέσω του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Χαιρετιοσμό απηύθηναν η αντιδήμαρχος Γεωργία Μπόκα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου Γιώργος Αγραφιώτης.

Δείτε φωτογραφίες: