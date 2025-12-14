Μεγάλη ζήτηση στην Αιτωλοακαρνανία το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», έχει μεγάλη ζήτηση στην Αιτωλοακαρνανία καθώς έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αιτήσεων και πολλούς ενδιαφερόμενους με τους περισσότερους ωφελούμενους να εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο επιδότησης, της τάξεως του 50%

Παρά τις αυξημένες ανάγκες της εποχής και τον έντονο ρυθμό ενδιαφέροντος, το νέο πρόγραμμα επιδότησης για εγκατάσταση νέων ηλιακών θερμοσιφώνων εξελίσσεται με πιο συγκρατημένα οφέλη σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα του 2023.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου, έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό αριθμό πολιτών, αν και στην περιοχή του Αγρινίου η διαδικασία προχωρά με αργούς ρυθμούς. Παρά ταύτα, οι επισκέψεις για ενημέρωση για το πρόγραμμα είναι συνεχείς, με τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης να εκτείνεται έως και τον Απρίλιο του 2026, δίνοντας άνεση στους δικαιούχους και στους ενδιαφερόμενους.



Το νέο πρόγραμμα που «τρέχει» τώρα προσφέρει δύο επίπεδα επιδότησης, 50% και 60%, όμως η συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων, περίπου το 90%, εντάσσεται στο χαμηλότερο ποσοστό, κάτι που αποδίδεται πιθανότατα στην προσπάθεια να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών, έστω και με μικρότερο οικονομικό όφελος ανά αίτηση.

Ωστόσο, οι ωφελούμενοι, ανεξαρτήτως ποσοστού επιδότησης, εξασφαλίζουν σαφώς χαμηλότερο κόστος απόκτησης και εγκατάστασης θερμοσίφωνα, κάτι που καθιστά την συμμετοχή ιδιαίτερα συμφέρουσα. Την ίδια ώρα, πολλές αιτήσεις παραμένουν υπό αξιολόγηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων από τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις των οποίων η προθεσμία έληξε στις αρχές του 2025.

Ο Άγγελος Κατσιπάνος από την «Ηλιοθέρμ», μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση», ανέπτυξε πλήρως το θέμα.

Συγκεκριμένα ο κ. Κατσιπάνος επεσήμανε: «το πρόγραμμα ξεκίνησε περίπου 10 με 15 Νοεμβρίου. Όσοι εγκρίθηκαν ενημερώθηκαν με e-mail, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Στο Αγρίνιο αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι μαζεύουν ελιές και ενώ μας έχει επισκεφτεί αρκετός κόσμος για να ενημερωθεί, ξέρουμε ότι θα υπάρχει καθυστέρηση στο να δρομολογηθεί η τοποθέτηση θερμοσίφωνα. Η προθεσμία λήξης του προγράμματος είναι το τέλος του Απριλίου του 2026, συνεπώς υπάρχει χρόνος, όπως και μεγάλο ενδιαφέρον, όπως προαναφέραμε.

Το πρόγραμμα αυτή την φορά διαθέτει δύο επιδοτήσεις. Η πρώτη δίνει το 50% της αγοράς και της εγκατάστασης, ως ένα συγκεκριμένο ποσό και η δεύτερη επιδότηση με χαμηλότερο εισοδηματικό κριτήριο δίνει το 60%.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τη διαθέσιμη εικόνα που μπορούμε να έχουμε, το 90% των ωφελούμενων το έχουν ενταγμένο στο πρόγραμμα με την επιδότηση του 50%. Είναι ελάχιστοι αυτοί που τους έχουν ενταγμένους στην επιδότηση της τάξεως του 60%. Υποθέτω ότι συμβαίνει αυτό ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα περισσότερος κόσμος, αν και δίνουν σαφώς λιγότερα χρήματα.

Το προηγούμενο πρόγραμμα που «έτρεχε» το 2023 ήταν σαφώς καλύτερο απ’ αυτό που «τρέχει» τώρα. Το προηγούμενο πρόγραμμα διέθετε τρεις επιδοτήσεις. Είχε επιδότηση της τάξεως του 50%, της τάξεως του 55% και της τάξεως του 60%, ενώ το τωρινό πρόγραμμα, όπως προαναφέραμε, έχει δύο ποσοστά επιδότησης, ενώ το 90% των ωφελούμενων είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της επιδότησης της τάξεως του 50%, δηλαδή τα μισά χρήματα.

Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι όσοι είναι ωφελούμενοι, ανεξαρτήτως ποσοστού επιδότησης, αξίζει να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, διότι θα απολαύσουν έναν ηλιακό θερμοσίφωνα σε καλύτερη τιμή και αυτό είναι δεδομένο.

Επίσης, να επισημάνουμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλές αιτήσεις που είναι στο στάδιο της αξιολόγησης. Ίσως, μελλοντικά, αν δουν ότι πολλοί δεν έχουν πάρει την επιδότηση δεν αποκλείεται να εντάξουν περισσότερο κόσμο στο πρόγραμμα από αυτούς που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις, από τις υπάρχουσες δηλαδή αιτήσεις, των οποίων η προθεσμία είχε λήξει τον Φεβρουάριο με Μάρτιο του 2025».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα Συνείδηση