Μεγάλη συναυλία με τον APON στον Αστακό στις 6 Σεπτεμβρίου
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ξηρομέρου συνδιοργανώνουν μεγάλη συναυλία με τον APON, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με ώρα έναρξης 21:00.
H συναυλία θα είναι ελεύθερη για το κοινό, καθώς τα έξοδα της εκδήλωσης καλύπτονται από τους διοργανωτές, ενώ ιδιαίτερη μνεία και θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον ίδιο τον APON, ο οποίος ζήτησε να μην λάβει αμοιβή, αλλά αντί αυτού, να διατίθενται κουπόνια αξίας 10 ευρώ για όποιον επιθυμεί, με στόχο την αποπεράτωση του πυρόπληκτου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού.