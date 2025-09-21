Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει στο μικροσκόπιο το έργο "Τριχωνίδα Ι" για την αντλησιοταμίευση

Η συνεργασία συλλόγων και φορέων κατά των ΑΠΕ και ΒΑΠΕ εναντίον του έργου αντλησιοταμίευσης «Τριχωνίδα Ι» εξέδωσε δελτίο τύπου μέσω του οποίου αναφέρεται στην πλήρη αποδοχή της αναφοράς τους και την διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τριχωνίδα και το έργο της αντλησιοταμίευσης.

Αναλυτική το δελτίο τύπου:

"Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Bogdan Rzońca ενημέρωσε στις 15/9/2025 τη «Συνεργασία Συλλόγων και Φορέων» κατά των έργων αντλησιοταμίευσης στη λίμνη Τριχωνίδα ότι έγινε από την Επιτροπή πλήρως αποδεκτή στο σύνολό της η από 10/3/2025 αναλυτική έγγραφη Αναφορά μας σχετικά με παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου «Τριχωνίδα Ι».

Αναλυτικά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε με την επιστολή του την δικηγόρο μας κ. Σοφία Παυλάκη ότι το αντικείμενο της αναφοράς μας εμπίπτει απόλυτα στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα επί του θέματος της χωροθέτησης και αδειοδότησης έργων αντλησιοταμίευσης στη φυσική λίμνη Τριχωνίδα.

Η έρευνα αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επιβολή κυρώσεων κατά της χώρας μας λαμβανομένου υπόψη ότι ολόκληρη η φυσική λίμνη Τριχωνίδα, στο υδάτινο οικοσύστημα της οποίας προωθούνται τεράστια και επαχθή ενεργειακά έργα από το ΥΠΕΝ, αποτελεί αυστηρά προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ).

Με την επιστολή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε και ότι έχει ήδη διαβιβάσει την αναφορά μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς ενημέρωσή της και για τις δέουσες δικές τις ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι με την αναφορά της η «Συνεργασία» έχει, μεταξύ άλλων, καταγγείλει σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ για τους οικοτόπους του δικτύου Natura και για τα ύδατα, λόγω της αδειοδότησης από τη ΡΑΑΕΥ του έργου «Τριχωνίδα Ι» σε φυσική λίμνη που είναι ολόκληρη χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη περιοχή natura και ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά (ΣΠΠ), από την οποία υδρεύονται οι παραλίμνιοι οικισμοί και για την οποία δεν υπάρχουν έως και σήμερα καθορισμένοι στόχοι διατήρησης ούτε παρέχεται από τις προσκομιζόμενες μελέτες του έργου πλήρης διασφάλιση ότι αυτό δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στο προστατευόμενο οικοσύστημα.

Η πλήρης αποδοχή της Αναφοράς μας έγινε γνωστή σχεδόν ταυτόχρονα με την απόρριψη από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου αντλησιοταμίευσης Τριχωνίδα ΙΙ και έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από πολύ σημαντικές επιτυχίες κατά του έργου Τριχωνίδα Ι που αποδεικνύουν τις σοβαρές πλημμέλειές του και την άμεση ανάγκη ματαίωσής του στο σύνολό του, όπως ενδεικτικά:

– Η από 14.5.2025 Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί κοινοβουλευτικής Ερώτησης, με την οποία διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις τριών Ευρωπαϊκών οδηγιών (92/43/ΕΚ για τους οικοτόπους, 2011/92/ΕΕ για τις επιπτώσεις των έργων και 2000/60/ΕΚ για τα επιφανειακά ύδατα) στο πλαίσιο του έργου Τριχωνίδα Ι, που προωθείται απαραδέκτως σε φυσική λίμνη και σε περιοχή Natura, από τα ύδατα της οποίας υδρεύονται χιλιάδες άνθρωποι στους παραλίμνιους οικισμούς, χωρίς στόχους διατήρησης.

– Οι εμπεριστατωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις για το έργο και των τριών αρμόδιων Δασικών υπηρεσιών της περιοχής του έργου: Δασαρχείου Αγρινίου, Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας και Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, και

– Η ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση 50/2025 (ΑΔΑ: ΕΖΙΣ7Λ6-ΧΥ1) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κατά του έργου «Τριχωνίδα Ι».

Προχωρούμε δυναμικά προς την πλήρη δικαίωση όλων των αιτημάτων μας για τη συνολική απαλλαγή της Τριχωνίδας από τα φαραωνικά ενεργειακά έργα που προωθούνται από το ΥΠΕΝ απειλώντας με μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή τα ευαίσθητα οικοσυστήματά της και με οριστική αλλοίωση τα μοναδικά φυσικά τοπία της".