Μεγάλη η συμμετοχή στο διενοριακά τουρνουά ποδοσφαίρου και βόλεϊ της Μητρόπολης

Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή περίπου τριακοσίων παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου πραγματοποιήθηκαν τα Διενοριακά Τουρνουά Ποδοσφαίρου Αγοριών και Βόλεϊ Κοριτσιών των Κατηχητικών Συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα Τουρνουά διοργανώθηκαν από το Γραφείο Νεότητος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στο Αγρίνιο, στις ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις της ποδοσφαιρικής ακαδημίας «ΕΛΠΙΔΕΣ» στον Άγιο Ιωάννη Ρηγανά.

Συμμετείχαν 18 ομάδες Αγοριών και 3 ομάδες Κοριτσιών από τα Κατηχητικά Σχολεία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Συγκεκριμένα: στο Πρωτάθλημα Γυμνασίου και Λυκείου έλαβαν μέρος οι ομάδες των Ενοριών Αγίων Αποστόλων Αγγελοκάστρου, Αγίας Τριάδος Αγρινίου, Αγίου Δημητρίου Νεαπόλεως, Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας, Αγίου Νικολάου Στράτου, Αρχιερατικής Περιφέρειας Μακρυνείας, Αγίου Σπυρίδωνος Βονίτσης, Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, Αγίου Δημητρίου Αγρινίου και Αγίας Παρασκευής Αμφιλοχίας.

Στον τελικό την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα της Ενορίας του Αγγελοκάστρου, την δεύτερη θέση η ομάδα της Ενορίας Αγίου Νικολάου Στράτου και την τρίτη θέση η ομάδα της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Αγρινίου.

Στο πρωτάθλημα του Δημοτικού συμμετείχαν οι ομάδες των Ενοριών Αγίας Τριάδος Αγρινίου, Αγίου Αντωνίου Αγρινίου, Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας, Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, Αγίου Γεωργίου Αγρινίου, Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου και Αγίας Παρασκευής Αμφιλοχίας.

Στον τελικό την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα της Ενορίας της Αγίας Παρασκευής Αμφιλοχίας και την δεύτερη θέση η ομάδα της Ενορίας Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας.

Στο πρωτάθλημα των Κοριτσιών συμμετείχαν οι ομάδες των Ενοριών Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, Μεσολόγγι – Ευηνοχωρίου και Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.

Την απονομή των κυπέλων στους νικητές και των μεταλλίων σε όλα τα παιδιά έκανε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την επιτυχία και αυτού του Διενοριακού Τουρνουά Ποδοσφαίρου και Βόλεϊ των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο πλέον έχει καταστεί θεσμός για την τοπική μας Εκκλησία.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους συμμετέχοντες, τους γονείς τους που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην τοπική μας Εκκλησία, τους υπευθύνους ιερείς και όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Τόνισε στα παιδιά, ότι παρόλο που διαγωνίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες δεν παύει να είναι όλοι αδέρφια, γιατί ανήκουν στην ίδια οικογένεια που είναι η Εκκλησία και υπογράμμισε ότι ο αγώνας δεν αφορά μόνο την άθληση, αλλά και τη μάθηση και την αρετή και ολόκληρη τη ζωή μας.