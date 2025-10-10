Μεγάλη φωτιά στο Νεοχώρι Μεσολογγίου – Κάηκαν ολοσχερώς δύο σπίτια

Μεγάλη φωτιά στο Νεοχώρι Μεσολογγίου – Κάηκαν ολοσχερώς δύο σπίτια
Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα Παρασκευή (10.10.25) στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία στους κατοίκους.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς, ενώ διπλανά κτίσματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο, το οποίο ενισχύεται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου, καθώς και ενισχύσεις από Αγρίνιο, Ναύπακτο και Αμφιλοχία.

Δείτε φωτογραφίες:

10 Οκτ 2025

Ετικέτες: Νεοχώρι Μεσολογγίου, ΦΩΤΙΑ

