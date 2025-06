Μεγάλη φωτιά στην Σμύρνη: Βρέχει στάχτη στην Πάτμο - Πολλά μέτωπα σε όλη την Τουρκία

Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες έχουν μετατρέψει χιλιάδες στρέμματα σε στάχτη, απειλώντας οικισμούς, περιουσίες και πολύτιμους φυσικούς πόρους. Ισχυροί άνεμοι και δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, την ώρα που χιλιάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα.

Μάλιστα από τις εκτεταμένες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή οι στάχτες και η οσμή της φωτιάς σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν μέχρι την Πάτμο.

Την ίδια ώρα ένα αεροδρόμιο στην Τουρκία ανέστειλε όλες τις πτήσεις του, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη με μια ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά.

Κανένα αεροσκάφος δεν αναχωρεί ούτε προσγειώνεται από το αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές, που εξυπηρετεί την παραλιακή πόλη της Σμύρνης. Στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου φαίνεται ότι όλες οι αποψινές πτήσεις έχουν είτε ανασταλεί είτε ακυρωθεί.

Μεταξύ των πτήσεων που επηρεάζονται είναι κι ένα δρομολόγιο της Sun Express Airlines, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου στις 7:20 μ.μ. τοπική ώρα (5:20 μ.μ. ώρα Βρετανίας), καθώς και πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη, Κοπεγχάγη, Κολωνία και Σόφια. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία των πτήσεων.

⚠️ Important



This thread shows recent arson activity in Turkey.

Due to forest fire in Izmir, flights were cancelled at Adnan Menderes airport https://t.co/5wHRUfZLUF pic.twitter.com/8iWdsX9kvz

— Open News🍥 (@OpenNewNews) June 29, 2025