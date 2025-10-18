Μεγάλη επιτυχία για τον Πανελλήνιο Α.Γ.Σ. Αγρινίου στο Πανελλήνιο Κύπελλο Muay Thai

Ο Πανελλήνιος Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου συμμετείχε στο Πανελλήνιο Κύπελλο Muay Thai 2025, αφήνοντας για ακόμη μια φορά το στίγμα του στα ελληνικά μαχητικά αθλήματα.

Ο αθλητής του συλλόγου Γιώργος Κακατσίδης, με την υποστήριξη του προπονητή Νεκτάριου Κοντογιάννη, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, αποδεικνύοντας ότι με σωστή προετοιμασία, ήθος και επιμονή, οι διακρίσεις έρχονται μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη συνέπεια.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί στη σειρά των επιτυχιών του συλλόγου, που συνεχίζει δυναμικά να αναδεικνύει νέους αθλητές και να προάγει τις αξίες του αθλητισμού, της πειθαρχίας και της ευγενούς άμιλλας.

Ο προπονητής Νεκτάριος Κοντογιάννης δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για τον Γιώργο και για όλη την ομάδα. Κάθε επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεχούς εξέλιξης. Ο στόχος μας είναι να χτίζουμε μαχητές με χαρακτήρα, όχι μόνο πρωταθλητές στο ρινγκ αλλά και στη ζωή.»

Η πορεία του συλλόγου συνεχίζεται με νέους στόχους, συμμετοχές και διοργανώσεις, πάντα με την ίδια αγάπη για το άθλημα του Muay Thai.