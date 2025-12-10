Μεγάλη Χώρα Αγρινίου: Η εορτή του Αγίου Ευστρατίου και κτητορικό μνημόσυνο στο Ναό Αποστόλου Παύλου

Στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ευστρατίου με εσπερινό, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο στις 12–13 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση:

Στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στη Μεγάλη Χώρα, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευστρατίου (13 Δεκεμβρίου), στον οποίο είναι αφιερωμένο το δεξιό κλίτος του Ναού. Συνεορτάζουν και οι Άγιοι Μάρτυρες Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος, Ορέστης και η Αγία παρθενομάρτυς Λουκία.

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου το απόγευμα και ώρα 5:00 μμ θα τελεστεί εσπερινός και το πρωί του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου η θεία λειτουργία καθώς και το κατ’ έτος την ημέρα αυτή, κτητορικό μνημόσυνο του Ναού.

Εν συνεχεία θα προσφερθεί καφές στο πνευματικό κέντρο του Ναού.