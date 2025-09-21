Μεγάλη Χώρα Αγρινίου: Εντός Οκτωβρίου η νέα πεζογέφυρα

Εντός Οκτωβρίου η νέα πεζογέφυρα στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", σύμφωνα με την οποία με fast track διαδικασία από την Περιφέρεια η δημοπράτηση, αναμένεται ο ανάδοχος την ερχόμενη εβδομάδα

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Με την έκτακτη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει στην ανάθεση για την αποκατάσταση της μεταλλικής πεζογέφυρας στη Μεγάλη Χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η πεζογέφυρα ξηλώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν νταλίκα προκάλεσε την καταστροφής της καθώς περνούσε από το σημείο με ανασηκωμένη την καρότσα…

Μέσα στο καλοκαίρι εγκρίθηκε και μάλιστα ομόφωνα η σχετική διαδικασία, με την Περιφέρεια να επικαλείται το έκτακτο και απρόβλεπτο του τροχαίου συμβάντος για να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του νόμου των δημοσίων συμβάσεων.

Η πεζογέφυρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, καθώς εκτός των άλλων εξυπηρετεί και τη μετακίνηση μαθητών της περιοχής από και προς το σχολείο τους.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο αυτό έχει απευθύνει σχετική πρόσκληση για το έργο σε τρεις εργοληπτικές εταιρείες και την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», αναμένεται να εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή το πρακτικό για την ανάθεση του έργου. Θα ακολουθήσει ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας και έτσι εντός του Οκτωβρίου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Το θετικό με το συγκεκριμένο έργο είναι ότι, επειδή πρόκειται για σιδηροκατασκευή και η συναρμολόγηση της πεζογέφυρας είναι πολύ εύκολη, σε λίγα 24ωρα μετά την υπογραφή της σύμβασης μπορέσει θα τοποθετηθεί, επαναφέροντας έτσι την κανονικότητα σε σχέση με την ασφάλεια των πεζών. Εκτιμάται, δηλαδή, ότι ίσως πριν από το τέλος του Οκτωβρίου η πεζογέφυρα θα έχει τοποθετηθεί.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 296.550,41€. Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του αντιπεριφερειάρχη Θ. Μαυρομμάτη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είχε κάνει αγώνα δρόμου για να συνταχθούν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, για να μπορέσει αυτό να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πράγμα που επιτεύχθηκε τελικά στις αρχές του καλοκαιριού.

Το έργο αφορά στις εργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για την αποκατάσταση της μεταλλικής πεζογέφυρας που εκτός της μεταλλικής κατασκευής περιλαμβάνει τις παρακάτω οικοδομικές εργασίες:

• Καθαιρέσεις και εκρίζωση θάμνων στην περιοχή επέμβασης, εκσκαφές και επιχώσεις

• Δημιουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού

• Ενίσχυση υφιστάμενων υποστυλωμάτων

• Σκυροδέτηση κατασκευών από σκυρόδεμα και κατασκευή φρεατίων

• Μεταφορά με γερανό και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών

• Τοποθέτηση φωτιστικών

Θα κατασκευαστεί νέος φορέας της μεταλλικής πεζογέφυρας, από δύο δικτυωματικές μεταλλικές κατασκευές μήκους 16μ, που θα εδράζονται στα υφιστάμενα υποστυλώματα και θα συνδέονται με το πλαίσιο του δαπέδου της πεζογέφυρας, με το ύψος από το οδόστρωμα να παραμένει στα 5,50μ. Η ανάβαση στο βόρειο και νότιο τμήμα, θα πραγματοποιείται με μεταλλικές κατασκευές κλιμακοστασίου και συστήματος ραμπών.

Το μεταλλικό κλιμακοστάσιο, ένα σε κάθε άκρο της πεζογέφυρας, θα έχει πλάτος 1,50μ., δάπεδο από αντιολισθηρή λαμαρίνα, θα εδράζεται σε μεταλλικά υποστυλώματα και φέρει χειρολισθήρες σε δύο ύψη, καθώς και προστατευτικά μεταλλικά πλαίσια. Προκειμένου να επιτευχθεί καθολική προσβασιμότητα, μελετήθηκαν συστήματα μεταλλικών ραμπών στη βόρεια και νότια πλευρά, μήκους 50μ και 85μ. αντίστοιχα, με κατά μήκος κατάλληλες κλίσεις, έτσι ώστε η κυκλοφορία των ΑΜΕΑ να γίνεται απρόσκοπτα.

Οι μεταλλικές κατασκευές των ραμπών εδράζονται σε μεταλλικά υποστυλώματα θεμελιωμένα στο έδαφος. Στο φορέα της μεταλλικής πεζογέφυρας προστέθηκαν δύο πλατύσκαλα εκατέρωθεν, ως πρόβολοι, όπου καταλήγουν τα παραπάνω μεταλλικά κλιμακοστάσια, καθώς και οι και οι ράμπες. Διαμορφώσεις θα γίνουν στο χώρο απ’ όπου ξεκινούν οι ράμπες και σκάλες, με την κατασκευή κατάλληλα υπερυψωμένων επιπέδων, προκειμένου η διέλευση των πεζών να είναι λειτουργική και ασφαλής.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"