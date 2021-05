Μεγάλη ανησυχία για τα σχολεία στην Αιτωλοακαρνανία – Πολλά τα κρούσματα, ένα το self – test

26 σχολεία σε αναστολή λόγω κρουσμάτων σε όλο την Αιτωλοακαρνανία, 18 στο Αγρίνιο

Η έξαρση κρουσμάτων στα σχολεία της περιοχής συμπίπτει με τη διανομή ενός self-test την εβδομάδα εξής για μαθητές και εκπαιδευτικούς, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό

Η τοπική έξαρση της πανδημίας στην Αιτωλοακαρνανία ήταν θέμα χρόνου να επηρεάσει και τα σχολεία της περιοχής. Η δεύτερη εβδομάδα της επαναλειτουργίας των σχολείων μετά την περίοδο του Πάσχα βρίσκει 26 σχολεία συνολικά στην Αιτωλοακαρνανία να μετρούν απώλειες λόγω κρουσμάτων. Σε 12 από αυτά υπάρχει πλήρης αναστολή των δια ζώσης μαθημάτων, ενώ στα υπόλοιπα σε αναστολή έχουν οδηγηθεί μερικά τμήματά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έξαρση του κορονοϊού με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας έχουν τεθεί σε αναστολή (ολική ή μερική) της δια ζώσης εκπαίδευσης 18 σχολεία του Δήμου Αγρινίου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσιάζεται μέσα σε ένα πλαίσιο όπου από την πρώτη στιγμή της επαναλειτουργίας των σχολείων στο Δήμο Μεσολογγίου, η πλειοψηφία των μαθημάτων απουσιάζει μετά από συνειδητή απόφαση πολλών γονέων στην περιοχή να αποφασίσουν να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, λόγω της έκρηξης των κρουσμάτων. Στο Αγρίνιο, η εικόνα δεν είναι και πολύ διαφορετική, αφού ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών -όχι τόσο μεγάλο όσο στο Μεσολόγγι- απουσίαζε από τα δια ζώσης μαθήματα από την πρώτη στιγμή της επαναλειτουργίας των σχολείων.

Η ανησυχητική κατάσταση, όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς εκπαιδευτικούς, έχει διαμορφωθεί στα σχολεία του Αγρινίου έρχεται να συμπέσει μαζί με την απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας κατόπιν σχετικής εισήγησης των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για διανομή ενός και όχι δύο self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από εδώ και στο εξής. Πράγμα που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες, που η διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία της περιοχής θα συνεχιστεί, από την στιγμή μάλιστα που συνολικά η Αιτωλοακαρνανία συνεχίζει να «γράφει» τριψήφιους αριθμούς νέων κρουσμάτων (114 νέα κρούσματα χθες 18/5).

Από αύριο πάντως Τετάρτη 19 Μαΐου έως και το Σάββατο 22 Μαΐου θα μπορούν μαθητές και εκπαιδευτικοί να προμηθευτούν self test από τα φαρμακεία για τα σχολεία. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι είναι υποχρεωτικό ένα self test ανά εβδομάδα πλέον στα σχολεία, την ώρα που ο ΕΟΦ ενημερώνει πως τα self test διανέμονται αποκλειστικά από φαρμακεία. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, τα δύο self test που μπορούν να προμηθευτούν αυτήν την εβδομάδα μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δεν πρέπει να γίνουν άμεσα και τα δύο. Το ένα είναι για την ερχόμενη εβδομάδα και το δεύτερο για τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά η λίστα των «κορονόπληκτων» σχολείων της Αιτωλοακαρνανίας :

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30/05/2021 ΠΡΩΙΝΌ 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30/05/2021 Ε2 (Ε Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30/05/2021 Α1 (Α Τάξη), Α1-ΑΓΓΛΙΚΑ (Α Τάξη), Β2 (Β Τάξη), Β2-ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Δ1 (Δ Τάξη), Δ1-ΑΓΓΛΙΚΑ (Δ Τάξη), Δ1-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ (Δ Τάξη), Δ1-ΕΝΤΑΞΗΣ (Δ Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30/05/2021

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30/05/2021

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 30/05/2021

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 27/05/2021

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 27/05/2021

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 27/05/2021 Ε ΓΑΛΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε2 ΤΑΞΗ (Ε Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 27/05/2021

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 27/05/2021 Β1 (Β Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 27/05/2021 ΤΑΞΗ Δ (Δ Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ Δ (Δ Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 4 (Δ Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 27/05/2021

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26/05/2021 Α5 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26/05/2021Β2 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 30/05/2021Γ ΟΛΟ (Γ Τάξη), Γ ΟΛΟ ΔΙΑΤ (Γ Τάξη), Γ ΠΡΩΙΝΗ (Γ Τάξη), Γ1 (Γ Τάξη), Γ1-ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη), Ζ0*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ1 (Γ Τάξη), ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ-Γ (Γ Τάξη) από 17/5 έως και 30/5 Ζ0*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), Ζ1*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ ΟΛΟ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ ΟΛΟ ΔΙΑΤ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ ΠΡΩΙΝΗ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1-ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΣΤ (ΣΤ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30/05/2021 Ε2 (Ε Τάξη), Ε2 ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), ΕΝΤΑΞΗ Ε (Ε Τάξη), Ζ0*Ε2 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε2 (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 25/5

ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ2 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24/05/2021

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 30/05/2021

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 27/05/2021 Β5 (Β Τάξη), Β-ΜΗΧ1 (Β Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 27/05/2021 Α3 (Α Τάξη), Α3_ΑΓΓ (Α Τάξη), Α3_ΓΑΛΛ (Α Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 30/05/2021

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 27/05/2021

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 27/05/2021 Β2 (Β Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ 30/05/2021 ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ 30/05/2021.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

