Μέγα Σπήλαιο: Σοκ από τις αποκαλύψεις - Ο ηγούμενος ήθελε να “ξηλώσει” μέχρι και τοιχογραφία για να την πουλήσει

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο τα όσα βγαίνουν στο φως για την δράση του ηγούμενο της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, με τις αγοροπωλησίες που ετοίμαζε που ήθελε ήθελε να “ξηλώσει” μέχρι και τοιχογραφία για να την πουλήσει

Την ώρα που έγιναν οι συλλήψεις στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Ιερώνυμος, λειτουργούσε στην Κόρινθο όπου ως γνωστόν είναι τοποτηρητής. Το σοκ για εκείνον ήταν διπλό, αφού εκτός των άλλων, πριν ανακηρυχθεί Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων ήταν ο ηγούμενος στο Μέγα Σπήλαιο. Και γνώριζε καλά τα κειμήλια που προσπάθησαν να πουλήσουν (κατά το κατηγορητήριο) ο ηγούμενος Καλλίνικος και ένας ακόμη μοναχός Σεραφείμ. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση του Μεγάλου Σπηλαίου «βλέπουν» ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα. Ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού συνεχίζει την εξέταση των ευρημάτων, αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο αριθμός των ιερών κειμηλίων που έχουν εξαφανιστεί από τη Μονή είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι αρχικά φαινόταν.

Ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος φέρονται να είναι ο ηγούμενος της Μονής και ο βοηθός του, ο μοναχός Σεραφείμ, οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους για να αφαιρέσουν και να εμπορευτούν πολύτιμα κειμήλια. Πρόκειται για αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας, όπως βυζαντινές εικόνες, παλιά χειρόγραφα και ιερά σκεύη, μερικά από τα οποία βρίσκονταν στο μοναστήρι ακόμα και πριν την Επανάσταση του 1821. Όπως τα δύο Ιερά Ευαγγέλια που χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα (περίπου το 1761 και 1737). Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν στην κατοχή του Ηγούμενου και μία βυζαντινή εικόνα μεγάλης αξίας, η οποία είχε κλαπεί από την Σπάρτη. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και έτερο κλεμμένο αντικείμενο.

Η σύλληψη του ηγούμενου και του βοηθού έγιναν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου καθώς προσπάθησαν να πουλήσουν θρησκευτικά κειμήλια μεγάλης αξίας. Ο ηγούμενος και ο βοηθός του συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά την οποία μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομικός, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ. Εκτός του ηγούμενου της μονής και του βοηθού του οι αστυνομικοί συνέλαβαν ως συνεργούς έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.

Ο ένας μάλιστα είναι κτηνοτρόφος από την Κορινθία. Πληροφορίες αναφέρουν πώς η ΕΛ.ΑΣ. έχει καταγράψει και συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων και μάλιστα σε μία ακούγεται κάποιος να λέει πώς μπορούν να ξηλώσουν και ολόκληρη τοιχογραφία – αγιογραφία από την Μονή για να την πουλήσουν. Πληροφορίες αναφέρουν πώς επί πολλούς μήνες η Αστυνομία είχε την πληροφορία πως γινόταβν διακίνηση εικόνων και άλλων θρησκευτικών αντικειμένων στο μοναστήρι και τους παρακολοθούσε. Εκτιμάται πώς υπάρχουν πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες που «δένουν» την ιστορία.

ΠΩΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Η έρευνα ξεκίνησε όταν στους αξιωματικούς του Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασε η πληροφορία ότι άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας είναι ξανά ενεργό και έχει μαζί του τον ηγούμενο του Μεγάλου Σπηλαίου, με τον ίδιο πάντα να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλα.

Οι συναντήσεις μεταξύ των δύο συλληφθέντων γίνονταν τόσο σε χώρους εκτός της Μονής, αλλά και μέσα σε αυτή, με τον παλιό γνώριμο της ΕΛ.ΑΣ. να παίρνει αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης και να μετακινείται μόνο με ταξί ή οδηγό.Όπως έλεγε ο «εγκέφαλος» της συμμορίας, οι επαφές που είχε με δημοπρατικούς οίκους της Γερμανίας και κυρίως της Κύπρου, του έδιναν την δυνατότητα να μπορεί να βγάζει στο εξωτερικό τα ανυπολόγιστης αξίας κειμήλια της θρησκευτικής μας κληρονομιάς, αλλά ταυτόχρονα να φέρνει στην Ελλάδα ό,τι ήθελε ο εκάστοτε αγοραστής.

Μεθοδικά όμως και με προσεκτικές κινήσεις, οι μυστικοί αστυνομικοί, που παρουσιάστηκαν ως αγοραστές, κατάφεραν να διεισδύσουν στο κύκλωμα και να πείσουν τον «εγκέφαλο» και τον ηγούμενο πως ενδιαφέρονται για την αγορά εικόνων και ευαγγελίων.

Το ραντεβού για την αγοραπωλησία δόθηκε ακριβώς έξω από την Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Εκεί ο ηγούμενος, μαζί με τον βοηθό του που ήταν πάντα παρών σε όλα τα ραντεβού, έφερε τα δύο Ευαγγέλια και τις εικόνες, τα οποία οι αστυνομικοί θα αγόραζαν για 200.000 ευρώ. Ο ηγούμενος, που αυτή την ώρα μαζί με τους υπόλοιπους πέντε συλληφθέντες οδηγείται στο δικαστικό μέγαρο Κορίνθου, δεν απαντά σε καμία ερώτηση των αστυνομικών, τονίζοντας πως ό,τι έχει να πει θα το πει στη Δικαιοσύνη.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Σε αργία τέθηκε χθες από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμο, ο ηγούμενος και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και ο αδελφός του μοναχός, που συνελήφθησαν καθώς κατηγορούνται πως προσπάθησαν να πουλήσουν θρησκευτικά κειμήλια. Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε δε ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του»!

TI ΛΕΕΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Για το θέμα μίλησε έτερος αδελφός του ηγούμενου που διατηρεί κατάστημα και για τον οποίον ακούστηκε πως μπορεί να έχει σχέση: «Κακώς το γράφουν, εγώ είμαι στο μαγαζί μου. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς και δεν έχει λόγο να με συλλάβει κανείς. Καμία σχέση. Είμαι σοβαρός επαγγελματίας, πολλά χρόνια στην αγορά με σέβονται, με αγαπάνε, τους αγαπάω, είμαι πάντα τίμιος, πάντα λέω την αλήθεια, ποτέ δεν λέω ψέματα σε κανέναν, ποτέ και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όσο ζω και να ακούσω αυτά τα πράγματα; Δεν μπορώ να το διανοηθώ.

Δεν ξέρω τίποτα, εγώ και τα αδέρφια μου τα υπόλοιπα έχουμε μείνει κάγκελο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτός σκότωνε άνθρωπο μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος; Έχει γίνει κάτι άλλο; Δεν μπορώ να ξέρω. Σκότωνε άνθρωπο για το Μέγα Σπήλαιο. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου, από 5 χρονών: ”εγώ θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο”.

Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, δεν το πιστεύω δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί αυτός ήταν ικανός να μείνει βρώμικος, για να φυλάξει. Κάποτε που πήγαν οι Ρουμάνοι, κάτι έκλεψαν εκεί πέρα, έβαλε τα κλάματα. Έχουμε σκάσει, πρέπει να έχω 100 πίεση αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που άκουσα.

Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω».

ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ – Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

Απαντες οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Κορινθίας καθώς εκεί έγινε η συναλλαγή. Απαντες ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Ο δικηγόρος της Μητρόπολης Γιώργος Μπέσκος δήλωσε πώς είναι έκπληκτος από τις εξελίξεις (όπως και ο Μητροπολίτης) και πώς περιμένει να διαβάσει την δικογραφία ώστε να δρομολογηθούν οι επόμενες ενέργειες της Μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων. Ο Γιώργος ανέφερε ακόμη: «Υπάρχει καταγραφή και θα κάνουμε και πάλι καταμέτρηση πάλι. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά τα οποία ήταν αντικείμενα συναλλαγής με ιερά κειμήλια της Μονής» (εννοώντας τα νομίσματα που ήταν αντικείμενο συναλλαγής με τον βοσκό). Σύμφωνα με πληροφορίες πρώτος συνελήφθη ο βοσκός στην Κόρινθο να παίρνει νομίσματα. Στη συνέχεια ο μεσάζοντας και στο τέλος ο ενεχυροδανειστής, η σύζυγός του και οι δύο μοναχοί! Αγνωστο παραμένει αν οι μοναχοί είχαν σχέση… και με νομίσματα!

