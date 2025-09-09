Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος ψάχνουν στα χωράφια - Θα το πουλούσε 10 εκατ. ευρώ ο ηγούμενος

Ένα πραγματικό θρίλερ με φόντο ένα αρχαίο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ο ηγούμενος της μονής Καλαβρύτων είχε βγάλει στο σφυρί ζητώντας το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr, από χθες (8.9.2025), οι έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI που κατάφεραν να ξεδοντιάσουν την ιερή μαφία έχουν ξεκινήσει να σαρώνουν την περιοχή Καλαβρύτων, ψάχνοντας σε χωράφια γύρω από τη Μονή, προκειμένου να εντοπίσουν το κρυμμένο άγαλμα που παζάρευε ο ηγούμενος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές ξεκίνησαν να ψάχνουν την ιστορία του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος μετά από παραδοχή του ηγούμενού κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγελία με τον αστυνομικούς που υποδύονταν τους αγοραστές.

Όπως ο ίδιος είπε στους διώκτες του έχει στην κατοχή του ένα άγαλμα μπρούτζινο ύψους περίπου 1.80 μέτρων το οποίο έχει κρύψει σε χωράφι γύρω από τη Μονή, και το οποίο σκόπευε να πουλήσει έναντι του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αστυνομικοί μετά την σύλληψη της συμμορίας των έξι πέρασαν στην δεύτερη φάση του σχεδίου και σε ένα νέο κύκλο ερευνών κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να εντοπίσουν το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος.

Φωτογραφία: Eurokinissi