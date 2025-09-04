Mega φωτοβολταϊκό στον Αχελώο: Η ΡΑΕ ανακαλεί την άδεια - Σιγή ιχθύος για τον διαγωνισμό

Η ΡΑΕ ανακάλεσε την άδεια για το mega φωτοβολταϊκό στην παλιά κοίτη του Αχελώου, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ σιγή ιχθύος επικρατεί για τον διαγωνισμό της έκτασης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Σε ανάκληση της Βεβαίωσης Παραγωγού προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το mega φωτοβολταϊκό σταθμό που σχεδιάζει η εταιρεία «Global Renewables» στην περιοχή κατάντη Φράγματος Στράτου στην περιοχή της παλιάς κοίτης του Αχελώου.

Πρόκειται για ενεργειακό project, που έλαβε άδεια παραγωγού στα μέσα του 2023 και μάλιστα συνδυάζεται με μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες) με εγκατεστημένη χωρητικότητα 631 MW, ενώ το

φωτοβολταϊκό προβλέπεται να έχει εγκατεστημένη ισχύ 230 MW και μέγιστη ισχύ παραγωγής 180 MW.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους μια Βεβαίωση Παραγωγού από τη ΡΑΕ παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Αυτό έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, καθώς βάσει της νομοθεσίας οι βεβαιώσεις παύουν να ισχύουν, εάν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, ο κάτοχος της Βεβαίωσης, εφόσον υποχρεούται σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει νομοθεσίας πάλι υπάρχει στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα ενστάσεων. Έτσι δεν είναι βέβαιο μέχρι στιγμής εάν στο συγκεκριμένο σχέδιο θα ματαιωθεί οριστικά, ωστόσο θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι στο πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ μέχρι σήμερα φαίνεται ακόμη ενεργή άδεια της ΡΑΕ για τις μπαταρίες της ίδιας εταιρείας στο συγκεκριμένο σημείο στην παλιά κοίτη του Αχελώου.

Σε κάθε περίπτωση το βέβαιο είναι ότι δύο και πλέον χρόνια μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού από την ΡΑΕ, δεν έγινε ποτέ γνωστοποίηση στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς της περιοχή κάποια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο. Από την άλλη υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής σιγήν ιχθύος υπάρχει από την ΕΤΑΔ για το διαγωνισμό που «έτρεξε» μέσα στο καλοκαίρι για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της συγκεκριμένης έκτασης στην παλιά κοίτη του Αχελώου.

O διαγωνισμός της ΕΤΑΔ προβλέπει τη μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 22 ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 8 χρόνια έκτασης 3.000 στρεμμάτων, με τιμή εκκίνησης ορίστηκε στις 98.000 ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών έληξε στις 31 Ιουλίου 2025, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει γνωστή κάποια εξέλιξη.

Ούτως ή άλλως η κίνηση της ΕΤΑΔ είχε προκαλέσει αίσθηση και αντιδράσεις (από το Δήμαρχο Αγρινίου και βουλευτές της αντιπολίτευσης), καθώς φαίνονταν να «στρώνει το χαλί» στην

χωροθέτηση που επέλεξε η «Global Renewables», όταν ζητούσε άδεια παραγωγού από την ΡΑΕ. Και αυτό γιατί η ΕΤΑΔ και στην Αιτωλοακαρνανία και σε άλλα σημεία της χώρας διαθέτει στο

χαρτοφυλάκιό της σημαντικότερα ακίνητα από αυτό της παλιάς κοίτης του Αχελώου, τα οποία παραμένει αναξιοποίητα. Έτσι η επιλογή της ΕΤΑΔ να βγάλει σε διαγωνισμό την έκταση αυτή προκάλεσε εύλογα ερωτηματικά και υπόνοιες…

Υπενθυμίζεται ότι η «Global Renewables» φέρεται να έχει «συγγενικές» σχέσεις με τον σαουδαραβικό κολοσσό Zahid Group, καθώς τη διοίκηση της εταιρείας φέρονται να ασκούν, σύμφωνα με όσα δει το φως της δημοσιότητας στον οικονομικό Τύπο ο Marwan Azraq, ο οποίος κατέχει τη θέση του Vice President Energy του Zahid Group και ο επιχειρηματίας Μιλτιάδης Γκουνταμάνης.

Ο σαουδαραβικός όμιλος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 40 μεγαλύτερους της Σ. Αραβίας, με πορεία σχεδόν ενός αιώνα και με δραστηριότητες που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα της αγοράς, από το εμπόριο, τις κατασκευές και τις μεταφορές μέχρι τον τουρισμό, το real estate και την ενέργεια. Ο κεντρικός βραχίονας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια του Zahid Group είναι η Altaaqa. Στο ενεργειακό «οπλοστάσιο» του Zahid Group ανήκουν μεταξύ άλλων η Altaaqa Global, διεθνής επιχείρηση παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και η Greencells που ιδρύθηκε το 2009 στη Γερμανία και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παρόχους φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»