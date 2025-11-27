Μέγα Δένδρο Θέρμου: Το μνημείο των Πεσόντων Αεροπόρων σαν φρουρός μνήμης

Στο Μέγα Δένδρο Θέρμου, ανάμεσα στα βουνά και στη σιωπή που αγκαλιάζει τον τόπο, στέκει το μνημείο των Πεσόντων Αεροπόρων σαν φρουρός μνήμης.Ειναι μια υπόμνηση θυσίας και τιμής.

Εκεί ο ουρανός μοιάζει να χαμηλώνει, σαν να θέλει να αγγίξει τις ψυχές που κάποτε τον διέσχισαν για την πατρίδα.

Κάθε όνομα χαραγμένο πάνω στο μνημείο είναι μια ιστορία ανδρείας.

Κι όμως, μέσα στη βαθιά συγκίνηση, υπάρχει και ένα αίσθημα υπερηφάνειας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν χάθηκαν.

Έγιναν φως που συνεχίζει να μας οδηγεί.

Το μνημείο στο Θέρμο δεν τιμά μόνο το παρελθόν.Διδάσκει και το παρόν. Μας θυμίζει πως η ελευθερία έχει κόστος, και πως κάποιοι διάλεξαν να σηκωθούν ψηλά για να την υπερασπιστούν. Και όσο υπάρχουν καρδιές που τους θυμούνται, οι αεροπόροι αυτοί δεν θα πέσουν ποτέ πραγματικά.

Για τους πεσόντες αεροπόρους μας:

Νικόλαο Ανδρέα Σιαλμά

Κωνσταντίνο Αθανασίου Κοντογιώργο

Βασίλειο Γεωργίου Κουρκούτα

Ευστάθιο Χαριλάου Τσίγκα

Ευάγγελο Γεωργίου Σταθόπουλο

Όλα παιδιά αυτού του μικρού τόπου.Του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.

