Μέγα Δένδρο Θέρμου: Έφυγε από τη ζωή η υπεραιωνόβια Αλεξάνδρα Λύσσαρη

Πένθος στο Μέγα Δένδρο Θέρμου, καθώς έφυγε από τη ζωή η Αλεξάνδρα Λύσσαρη, χήρα Αλκιβιάδη, σε ηλικία 103 ετών.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια σεβάσμια μορφή του χωριού, γνωστή για το ήθος, τη ζεστασιά και την καλοσύνη της.

Yπεραιωνόβια πλέον, αποτελούσε ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου και παράδειγμα υπομονής, πίστης και δύναμης.

Η παρουσία της θα λείψει σε όλους όσοι τη γνώρισαν και τη θαύμασαν για την πραότητά της και την αγάπη που προσέφερε απλόχερα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μέγα Δέντρο Θέρμου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30 π.μ.

