Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ – Mε βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους τοπικά ισχυρές το Σαββατοκύριακο στην Αιτωλοακαρνανία

Ο καιρός αναλυτικά σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ. Mε βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους τοπικά ισχυρές κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία θα περάσουν το Σαββατοκύριακο οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας. Αναλυτικά θα επικρατήσουν οι εξής καιρικές συνθήκες.

Για την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου προβλέπεται.

Σάββατο 8-11-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές.Οι άνεμοι θα πνέουν από  Νότιες  διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 βαθμούς η ελάχιστη έως 19 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 9-11-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους με διαστήματα πρόσκαιρης βελτίωσης.Οι άνεμοι θα πνέουν από  Νότιες  διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 βαθμούς η ελάχιστη έως 20 βαθμούς η μέγιστη.

Για την πόλη του Αγρινίου προβλέπεται.

Σάββατο 8-11-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές.Οι άνεμοι θα πνέουν από  Νότιες  διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 9-11-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους με διαστήματα πρόσκαιρης βελτίωσης.Οι άνεμοι θα πνέουν από  Νότιες  διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 βαθμούς η ελάχιστη έως 20 βαθμούς η μέγιστη.

Για την πόλη της Αμφιλοχίας προβλέπεται.

Σάββατο 8-11-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές.Οι άνεμοι θα πνέουν από  Νότιες  διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 9-11-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους με διαστήματα πρόσκαιρης βελτίωσης.Οι άνεμοι θα πνέουν από  Νότιες  διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 βαθμούς η ελάχιστη έως 20 βαθμούς η μέγιστη.

Για την πόλη της Ναυπάκτου.

Σάββατο 8-11-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές.Οι άνεμοι θα πνέουν από  Νότιες  διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 βαθμούς η ελάχιστη έως 19 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 9-11-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους με διαστήματα πρόσκαιρης βελτίωσης.Οι άνεμοι θα πνέουν από  Νότιες  διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 βαθμούς η ελάχιστη έως 20 βαθμούς η μέγιστη.

meteoclub.gr

