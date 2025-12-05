Με τους PassepartouT φωταγωγείται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Μεσολόγγι!

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωταγωγηθεί στο Μεσολόγγι στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου και ο κόσμος θα διασκεδάσει με τους PassepartouT!

Η ενημέρωση του Δήμου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη φετινή γιορτή για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, στην κεντρική πλατεία Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι.

Με φόντο τη μαγεία των Χριστουγέννων, η κεντρική πλατεία της πόλης θα γεμίσει φως, μουσική χαμόγελα και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά το αγαπημένο συγκρότημα PassepartouT – the band, προσφέροντας ένα ζωντανό και γιορτινό πρόγραμμα που θα παρασύρει το κοινό σε μία όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη χαρούμενη εκδήλωση, γεμίζοντας την πόλη με εορταστικό κλίμα, ζεστασιά και αισιοδοξία!

Ενημερωθείτε και κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Μεσολόγγι ΕΔΩ