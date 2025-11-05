Με τους νυν προέδρους οι Δικηγορικοί Σύλλογοι σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Στις 30 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές και 63 Με τους νυν προέδρους οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας θα αναδείξουν τις νέες διοικήσεις με τετραετή θητεία. Χωρίς όμως αγωνία αναμένονται οι εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς υποψήφιοι είναι μόνο οι νυν πρόεδροι των Συλλόγων.

Στο δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου ο Δημήτρης Νικάκης αναμένεται να εκλεγεί ξανά, αφού είναι ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος. Την εκλογή τους στο ΔΣ του Συλλόγου θα διεκδικήσουν επίσης η Θεοδώρα Δαλιάνη, η Πασιούλα Καρακώστα, η Αλεξάνδρα Κατσακιώρη, ο Μιχάλης – Δημήτρης Κοτρότσος, ο Δημήτρης Παππάς, ο Αντώνης Ραγιάς, η Κυριακή Ραφαηλίδου, η Θωμαή Σιδέρη, ο Γιάννης Τσάμης και ο Παρασκευάς Τσίντζιρας.

Αντίστοιχα στο Μεσολόγγι υποψήφιος είναι μόνο ο νυν πρόεδρος του Συλλόγου, Χρήστος Παΐσιος, ενώ υποψήφιοι για το ΔΣ είναι η Όλγα Αλεξανδροπούλου, ο Χρήστος καζαντζής, Μιχάλης Σαφαρίκας, ο Αντώνης Φράγκος και ο Βασίλης Φραίμης.

Επ’ ευκαιρίας πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι πλέον μετά την τελευταία αλλαγή του δικαστικού χάρτη της χώρας, τυπικά βέβαια, υπάρχει ένα μόνο Πρωτοδικείο στην περιοχή, το Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο και παράλληλη έδρα στο Μεσολόγγι. Αλλά επειδή επί της ουσίας σε σχέση με την προτεραία κατάσταση δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα ως προς την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα την εποχή των αλλαγών του δικαστικού χάρτη, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας παραμένουν δύο…

